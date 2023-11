La guerra de Çelebi contra Cemre sigue una nueva estrategia para humillarla públicamente

La pequeña Gunes se ha convertido en el centro de la guerra entre Çelebi y Cemre. Después de que él descubriera que no había fallecido en el incendio, ha emprendido una estrategia basada en desprestigiarla ante la opinión pública y conseguir que ella parezca una persona desequilibrada. Cemre lo tiene todo en contra, porque la imagen de Çelebi ante los demás es casi perfecta.

Cemre no se quiere rendir y sigue intentando, con sus pocas armas y la ayuda de Ozan, que la gente descubre la verdadera cara de Çelebi, pero es una tarea complicada. Çelebi busca ahora, después de hacerla pasar por desequilibrada, presentar a Cemre como una mujer infiel. Así que se presenta delante de la puerta de Ozan, donde Cemre se ha refugiado unos días porque no tenía a dónde ir, con la prensa y un montón de coches de policía. Çelebi asegura que viene a por la pequeña Gunes, ya que un juez ha determinado que debe de estar con él y no con su madre. Los periodistas le preguntan a Ozan cuál es su papel en toda esta historia y, por si fuera poco, la madre de Ozan (que no quiere la presencia de Cemre en su casa) aviva el fuego hablando más de la cuenta.

Al final, la policía se lleva detenido a Ozan por resistencia a la autoridad y, tras la amenaza de Çelebi de que no volverá a ver a Gunes nunca, la pequeña le pide que la deje ir. Todo ha sido un completo teatrillo para volverla a humillar delante de todos.