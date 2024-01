Así es como Cemre y los amigos de Ozan reaccionan al descubrir que su vida está en peligro tras recibir un disparo de Çelebi

Cemre, Ozan, Rüya, Ömer y Çicek están felices al creer que Çelebi ha muerto. Pero, no es así. El malvado empresario se presenta en la estación de autobuses donde está Ozan con el firme propósito de raptar a su hija Günes y alejar a la pequeña de su esposa. El hermano de Iskender, que parece medio aturdido, lleva consigo una pistola y no duda en usarla para acabar con la vida de Ozan, el nuevo amor de Cemre.

Al final, dispara al joven periodista en el pecho y Ömer, que se encuentra junto a él, no puede hacer nada para evitarlo. El exalcalde está fuera de sí y pierde el control. La vida de Ozan pende de un hilo.

De camino al hospital, los médicos, que asisten al hijo de Seher en la ambulancia, logran reanimarle al entrar en parada cardiaca. Ömer no puede dejar de llorar. Teme perder a su amigo, al que quiere como un hermano.

Rüya y Keyno descubren lo ocurrido y se quedan impactadas por la noticia. De mutuo acuerdo deciden acudir hasta la casa de la madre de Ozan para informarle de que su hijo se debate entra la vida y la muerte. Seher se derrumba al saber que está muy grave.

Cemre, llega al hospital con su hija Günes para interesarse por el estado de salud del hombre que le ha devuelto la felicidad. En ese momento, Tomris le está operando y nadie sabe si Ozan logrará sobrevivir. La mujer de Çelebi se siente culpable de lo ocurrido y pide perdón al marido de Rüya. Ömer intenta tranquilizarla. En realidad, él se siente responsable de lo sucedido al no poder evitar que Çelebi disparara el arma. Cemre tiene la esperanza de que Ozan logré salir adelante.

Ömer telefonea al comisario para saber si tienen alguna pista sobre el paradero del exalcalde, pero, de momento, no lo han localizado. El marido de Rüya se sienta tan impotente por lo ocurrido a su amigo Ozan que toma una determinación: si la policía no toma cartas en el asunto, lo hará él. Compra un arma con la intención de acabar, de una vez por todas, con la vida de Celebi y pide a su mujer que no intervenga en la decisión que ha tomado.