Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso

Masal es la hija de Kemal, el hermano de Hikmet, y uno de los personajes más entrañables de El compromiso. La pequeña queda profundamente marcada por la muerte de su madre y, como consecuencia del trauma, deja de hablar. Desde entonces, Kemal vuelca todos sus esfuerzos en protegerla y darle la estabilidad que necesita.

Kemal Tarhu y Masal | Nova

La llegada de Leyla supone un cambio importante en la vida de padre e hija. La joven consigue crear desde el principio un vínculo especial con Masal gracias a su paciencia y cercanía. Poco a poco, la niña comienza a sentirse más segura y feliz, mientras Kemal empieza también a abrirse emocionalmente.

Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal | Nova

Más adelante, Narin se convierte también en una figura importante para Masal. Su presencia aporta cercanía, estabilidad y apoyo emocional a la pequeña, que va recuperando poco a poco la confianza y la alegría. Así, tanto Leyla como Narin terminan teniendo un papel clave en la evolución de Masal y en la vida de Kemal.