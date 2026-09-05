El compromiso

En directoPROGRAMACIÓN TV

Masal es Sude Aydın

Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso

Tras perder a su madre, Masal deja de hablar y se convierte en el centro de la vida de su padre, Kemal.

Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso

Publicidad

Nova
Publicado:

Masal es la hija de Kemal, el hermano de Hikmet, y uno de los personajes más entrañables de El compromiso. La pequeña queda profundamente marcada por la muerte de su madre y, como consecuencia del trauma, deja de hablar. Desde entonces, Kemal vuelca todos sus esfuerzos en protegerla y darle la estabilidad que necesita.

Kemal Tarhu y Masal
Kemal Tarhu y Masal | Nova

La llegada de Leyla supone un cambio importante en la vida de padre e hija. La joven consigue crear desde el principio un vínculo especial con Masal gracias a su paciencia y cercanía. Poco a poco, la niña comienza a sentirse más segura y feliz, mientras Kemal empieza también a abrirse emocionalmente.

Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal
Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal | Nova

Más adelante, Narin se convierte también en una figura importante para Masal. Su presencia aporta cercanía, estabilidad y apoyo emocional a la pequeña, que va recuperando poco a poco la confianza y la alegría. Así, tanto Leyla como Narin terminan teniendo un papel clave en la evolución de Masal y en la vida de Kemal.

Narin y Masal
Narin y Masal | Nova
Nova » Series » El compromiso » Personajes

Publicidad

Series

Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Alfonsina y Florencia, más enfrentadas que nunca: "Te odio"

Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso

Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso

Cemre, la gran rival de Reyhan que luchará por conquistar a Emir

Cemre, la gran rival de Reyhan que luchará por conquistar a Emir

Paloma descubre que está embarazada de Gael
Momento destacado

Paloma descubre que está embarazada de Gael

Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"
Momento destacado

Gael y Paloma se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Kemal Tarhun es el hermano de Hikmet y un padre dispuesto a todo por recuperar la sonrisa de su hija
Can Verel es Kemal Tarhun

Kemal Tarhun es el hermano de Hikmet y un padre dispuesto a todo por recuperar la sonrisa de su hija

La muerte de su mujer cambia por completo la vida de Kemal Tarhun. Desde ese momento, su única prioridad será cuidar de su hija Masal y ayudarla a superar el dolor.

Damián descubre lo que Alfonsina obligó a hacer a Florencia
Momento destacado

Damián descubre lo que Alfonsina obligó a hacer a Florencia

Ahora que el padre de Florencia ha muerto la chica ha revelado a Damián lo que tuvo que sacrificar por él. ¿Podrá Damián perdonar a su madre?

Hikmet Tarhun

Hikmet Tarhun, el padre de Emir que marcará el destino de Reyhan y de su hijo

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Emir Tarhun, el hombre que verá cómo un matrimonio impuesto cambia su vida para siempre

Emir Tarhun, el joven que verá cómo un matrimonio impuesto cambia su vida para siempre

Publicidad