Masal es Sude Aydın
Masal, la hija por la que Kemal lo daría todo en El compromiso
Tras perder a su madre, Masal deja de hablar y se convierte en el centro de la vida de su padre, Kemal.
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Masal es la hija de Kemal, el hermano de Hikmet, y uno de los personajes más entrañables de El compromiso. La pequeña queda profundamente marcada por la muerte de su madre y, como consecuencia del trauma, deja de hablar. Desde entonces, Kemal vuelca todos sus esfuerzos en protegerla y darle la estabilidad que necesita.
La llegada de Leyla supone un cambio importante en la vida de padre e hija. La joven consigue crear desde el principio un vínculo especial con Masal gracias a su paciencia y cercanía. Poco a poco, la niña comienza a sentirse más segura y feliz, mientras Kemal empieza también a abrirse emocionalmente.
Más adelante, Narin se convierte también en una figura importante para Masal. Su presencia aporta cercanía, estabilidad y apoyo emocional a la pequeña, que va recuperando poco a poco la confianza y la alegría. Así, tanto Leyla como Narin terminan teniendo un papel clave en la evolución de Masal y en la vida de Kemal.
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