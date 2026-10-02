Cesur está a punto de besar a Sühan, pero su deseo de venganza contra los Korludağ lo frena

Cesur invita a Sühan a cenar. Por fin pueden estar a solas y conocerse algo mejor. La hija de Tahsin está muy interesada en la relación de él con Banu. Cesur le explica que se conocen desde niños y que salieron solo en una ocasión. Después, cada uno tomó su propio camino y admite que la madre de Ömer siempre ha sido un pilar importante en su vida.

Cesur también quiere saber más de Sühan, más allá de que sea la hija de Tahsin. Ella se sincera con él y le confiesa que la gente del pueblo la ignora por ser una Korludağ, algo que la entristece en el fondo. "Quiero a mi padre y no me importa si a la gente le gusta o no", le afirma convencida.

También habla de su madre. La recuerda como una mujer frágil y poco cariñosa con ellos. Cuando era una niña, la mandaron junto a su hermano Korhan a un internado y su padre fue el único que los visitó durante sus años allí. Sühan reconoce que siente verdadera adoración por él.

Está diluviando y ambos se alojan en una de las casas que la familia de Sühan tiene en Estambul. Ella se muestra servicial con Cesur y él cree que está intentando ligar con él. Alemdaroğlu no pierde la ocasión de piropearla y lanzarle indirectas sobre sus sentimientos. "Necesito un pequeño sorbito de tu amor", le dice. La atracción entre ellos es más que evidente.

Sin embargo, cuando está a punto de besarla, Cesur ve una fotografía de los abuelos de Sühan y recuerda por qué está allí. Ha llegado a la vida de los Korludağ para vengarse de Tahsin y de su familia, a quienes culpa de la muerte de su padre. Incapaz de dejarse llevar, se marcha.

Cesur busca consuelo en su madre. Va a visitarla, pero ella ya está dormida. Ante ella, vuelve a reafirmarse en su propósito y jura que destruirá a los Korludağ.

Al día siguiente, Alemdaroğlu coincide con su amiga Banu y ella se le insinúa. Fueron pareja hace años y los sentimientos de Banu hacia él no han cambiado. "Te echo de menos. Nunca he dejado de quererte", le confiesa.

Pero Cesur quiere centrarse en su objetivo y evitar cualquier distracción, por lo que le pide que lo ayude. Banu está dispuesta a permanecer a su lado para lo que necesite. Pero ¿se conformará con ser solo su amiga o querrá recuperar lo que hubo entre ellos?

Por su parte, Sühan regresa al pueblo y Sirin, su amiga y empleada de hogar de la familia, quiere conocer todos los detalles de su cena con Cesur. Le pregunta si se besaron, pero la hermana de Korhan le explica que no pasó nada entre ellos. De hecho, le cuenta que Cesur salió de la casa corriendo como si hubiera visto un fantasma.

Sirin cree que el joven no se acercó a ella por miedo a perderla. Lo que ninguna de las dos imagina es que Cesur quiere destruir a Tahsin y a los Korludağ.