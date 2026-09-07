Suna Tarhun, la hermana de Emir que lucha por recuperar la confianza en sí misma

Suna Tarhun es una joven sensible y de buen corazón que ha vivido siempre bajo la influencia del fuerte carácter de su madre, Cavidan. Un grave accidente condiciona su vida y afecta profundamente a su autoestima y a su manera de relacionarse con los demás.

Suna Tarhun, la hermana de Emir y Kemal que lucha por recuperar la confianza en sí misma | Nova

La llegada de Reyhan supone un antes y un después para ella. Su apoyo incondicional y su cariño ayudan a Suna a recuperar la confianza en sí misma y a afrontar el futuro con una actitud mucho más positiva. Gracias a esa amistad, inicia un proceso de superación personal que la hará crecer y fortalecerse.