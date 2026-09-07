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Sila Türkoğlu es Suna Tarhun

Suna Tarhun, la hermana de Emir que lucha por recuperar la confianza en sí misma

La hermana de Emir vive marcada por un accidente que cambió su vida para siempre. Gracias al apoyo de Reyhan, poco a poco consigue recuperar la fuerza para seguir adelante.

Suna Tarhun, la hermana de Emir y Kemal que lucha por recuperar la confianza en sí misma

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Nova
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Suna Tarhun es una joven sensible y de buen corazón que ha vivido siempre bajo la influencia del fuerte carácter de su madre, Cavidan. Un grave accidente condiciona su vida y afecta profundamente a su autoestima y a su manera de relacionarse con los demás.

Suna Tarhun, la hermana de Emir y Kemal que lucha por recuperar la confianza en sí misma
Suna Tarhun, la hermana de Emir y Kemal que lucha por recuperar la confianza en sí misma | Nova

La llegada de Reyhan supone un antes y un después para ella. Su apoyo incondicional y su cariño ayudan a Suna a recuperar la confianza en sí misma y a afrontar el futuro con una actitud mucho más positiva. Gracias a esa amistad, inicia un proceso de superación personal que la hará crecer y fortalecerse.

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