Narin, la mujer que devuelve la ilusión a Kemal tras perder a su esposa

Narin es una mujer valiente y trabajadora, acostumbrada a afrontar las dificultades con determinación. Su llegada supone un soplo de aire fresco para Kemal y para su hija Masal, que encuentran en ella el cariño y la estabilidad que tanto necesitaban.

Con el paso del tiempo, la relación entre Narin y Kemal evoluciona de forma natural. Lo que comienza como un apoyo mutuo acaba convirtiéndose en una historia de amor construida sobre el respeto, la confianza y la complicidad.