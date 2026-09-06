Yağmur Şahbazova es Narin
Narin, la mujer que devuelve la ilusión a Kemal tras perder a su esposa
Fuerte, responsable y luchadora, Narin llega a la vida de Kemal y de su hija Masal cuando más lo necesitan para recuperar la esperanza.
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Narin es una mujer valiente y trabajadora, acostumbrada a afrontar las dificultades con determinación. Su llegada supone un soplo de aire fresco para Kemal y para su hija Masal, que encuentran en ella el cariño y la estabilidad que tanto necesitaban.
Con el paso del tiempo, la relación entre Narin y Kemal evoluciona de forma natural. Lo que comienza como un apoyo mutuo acaba convirtiéndose en una historia de amor construida sobre el respeto, la confianza y la complicidad.
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