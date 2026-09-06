Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal

Tras la pérdida de su esposa, Kemal y su hija Masal atraviesan una de las etapas más difíciles de sus vidas. Todo empieza a cambiar con la llegada de Leyla, una joven alegre, sensible y cercana que consigue ganarse el cariño de los dos desde el primer momento.

Gracias a su paciencia y a la complicidad que crea con la pequeña, Masal vuelve a sentirse segura, feliz y acompañada. Al mismo tiempo, Kemal comienza a dejar atrás el dolor y recupera poco a poco la ilusión por el futuro.

Leyla y Masal | Nova

Con una gran capacidad para conectar con quienes la rodean, Leyla se convierte en un apoyo imprescindible para padre e hija, demostrando que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y los nuevos comienzos.