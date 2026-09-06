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Munise Özlem es Leyla

Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal

Leyla llega a la vida de Kemal y de la pequeña Masal en el momento en que más la necesitan. Su presencia cambiará para siempre el destino de ambos.

Leyla, la joven que devuelve la esperanza a Kemal y a su hija Masal

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Nova
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Tras la pérdida de su esposa, Kemal y su hija Masal atraviesan una de las etapas más difíciles de sus vidas. Todo empieza a cambiar con la llegada de Leyla, una joven alegre, sensible y cercana que consigue ganarse el cariño de los dos desde el primer momento.

Gracias a su paciencia y a la complicidad que crea con la pequeña, Masal vuelve a sentirse segura, feliz y acompañada. Al mismo tiempo, Kemal comienza a dejar atrás el dolor y recupera poco a poco la ilusión por el futuro.

Leyla y Masal
Leyla y Masal | Nova

Con una gran capacidad para conectar con quienes la rodean, Leyla se convierte en un apoyo imprescindible para padre e hija, demostrando que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y los nuevos comienzos.

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