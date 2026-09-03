Kemal Tarhun es el hermano de Hikmet y un padre dispuesto a todo por recuperar la sonrisa de su hija

Kemal es el hermano de Hikmet. Tiene un carácter sereno y reflexivo. Siempre intenta mantener la calma y poner a su familia por delante de todo.

Tras la muerte de su esposa, vuelca toda su atención en su hija, Masal, que deja de hablar después de perder a su madre. La pequeña se convierte en su mayor preocupación y Kemal hace todo lo posible para ayudarla a salir adelante.

Kemal Tarhu y Masal | Nova

La llegada de Leyla traerá un soplo de aire fresco a sus vidas. Gracias a ella, Masal empezará a recuperar poco a poco la alegría, mientras Kemal volverá a abrir su corazón después de mucho tiempo marcado por el dolor y la responsabilidad.