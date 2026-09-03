Can Verel es Kemal Tarhun
Kemal Tarhun es el hermano de Hikmet y un padre dispuesto a todo por recuperar la sonrisa de su hija
La muerte de su mujer cambia por completo la vida de Kemal Tarhun. Desde ese momento, su única prioridad será cuidar de su hija Masal y ayudarla a superar el dolor.
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Kemal es el hermano de Hikmet. Tiene un carácter sereno y reflexivo. Siempre intenta mantener la calma y poner a su familia por delante de todo.
Tras la muerte de su esposa, vuelca toda su atención en su hija, Masal, que deja de hablar después de perder a su madre. La pequeña se convierte en su mayor preocupación y Kemal hace todo lo posible para ayudarla a salir adelante.
La llegada de Leyla traerá un soplo de aire fresco a sus vidas. Gracias a ella, Masal empezará a recuperar poco a poco la alegría, mientras Kemal volverá a abrir su corazón después de mucho tiempo marcado por el dolor y la responsabilidad.
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