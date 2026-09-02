Hikmet Tarhun, el padre de Emir que marcará el destino de Reyhan y de su hijo

Hikmet Tarhun es el patriarca de la familia y una de las personas más queridas por los suyos. A diferencia de Emir, su hijo, valora la humildad, la honestidad y la bondad por encima del dinero y las apariencias.

Cuando su enfermedad empeora, decide dejar clara cuál es su última voluntad: quiere que Emir se case con su sobrina Reyhan. Está convencido de que ella puede ayudar a su hijo a cambiar y sacar su mejor versión, por eso organiza el matrimonio antes de que sea demasiado tarde.

Hikmet Tarhun y su hijo Kemal | Nova

Desde el primer momento confía plenamente en Reyhan y la recibe con cariño en la familia Tarhun. Aunque su presencia será breve, la decisión que toma antes de morir será el punto de partida de toda la historia y cambiará para siempre el destino de los protagonistas.