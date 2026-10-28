Momento destacado
Reyhan regresa a la mansión y planta cara a Emir y a su suegra
La sobrina de Hikmet está decidida a luchar por su matrimonio, pero su regreso no es bien recibido por Emir y su madre Cavidan.
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Reyhan regresa a la mansión de los Tarhun para quedarse, pese a la oposición de Cavidan y Emir. La joven devuelve a su marido el cheque que le entregó, pero él sigue convencido de que ha vuelto únicamente por interés económico."
Emir pierde los nervios al encontrarla en su habitación y le pregunta quién se cree que es para estar allí. Sin embargo, Reyhan no se deja intimidar y le responde con firmeza que es su mujer. "Haré lo necesario para mantener vivo este matrimonio", le asegura antes de que él se marche enfadado.
Por si fuera poco, Reyhan también tiene que enfrentarse a su suegra. "Eres lo peor que hay en nuestras vidas", le reprocha Cavidan, quien reconoce abiertamente que no la quiere cerca de su hijo y le asegura que Emir tampoco siente nada por ella.
Más tarde, Reyhan sale a dar un paseo para despejarse y regresa a la mansión al anochecer. Aunque sigue enfadado, Emir no puede evitar preocuparse por ella.
La joven le explica que, durante su paseo, encontró a una niña sin hogar que vivía en condiciones muy difíciles. Conmovida por su situación, decidió ayudarla ofreciéndole comida y un teléfono para que pudiera localizarla si lo necesitaba.
Sin embargo, Emir se niega a escuchar sus explicaciones. Ya no confía en ella y termina ignorándola. "No quiero que me digas nada", le responde tajantemente. Reyhan está convencida de que su marido ya no quiere saber nada de ella.
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