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Reyhan esconde a Zeynep en la mansión mientras Cavidan intenta separarla de nuevo de Emir

Cavidan sigue empeñada en separar a Emir de Reyhan y busca cualquier excusa para enfrentar a la pareja. Mientras tanto, su nuera esconde en la mansión a Zeynep, una niña sin hogar que ha conocido en un parque.

Reyhan esconde a Zeynep en la mansión mientras Cavidan intenta separarla de nuevo de Emir

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Cavidan está dispuesta a todo para conseguir que Emir se divorcie de Reyhan. Su nueva estrategia consiste en hacer creer a su hijo que su esposa ha salido de casa sin avisar y que podría haberse encontrado con otro hombre.

Emir se enfurece ante las insinuaciones de su madre, pero el plan de Cavidan se desmorona cuando Reyhan aparece para recibir a su marido. Suna interviene para proteger a su cuñada y asegura que ambas han estado juntas en el jardín.

El nuevo plan de Cavidan para separar a Emir de Reyhan

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Reyhan había salido de la mansión para visitar a Zeynep, una niña sin hogar a la que conoció en un parque. Alertada por Suna de las sospechas de Cavidan, regresa apresuradamente a casa y decide llevarse a la pequeña con ella.

Con la complicidad de Suna, Reyhan esconde a Zeynep en la habitación de invitados de la mansión hasta que Hikmet regrese. Pero mantener su presencia en secreto no será nada fácil.

Reyhan esconde a Zeynep en la mansión y Suna la conoce

Cuando Reyhan entra en la habitación para llevarle comida, Zeynep le confiesa que teme causarle problemas si alguien descubre que está allí. La joven intenta tranquilizarla, pero, al salir para buscar agua, Nigar la ve y alerta inmediatamente a Cavidan.

Convencida de que su nuera oculta algo, Cavidan registra la habitación en busca de pruebas que puedan perjudicarla. Sin embargo, no encuentra nada porque Zeynep ha conseguido escapar y esconderse en el dormitorio de Emir.

Cavidan entra en la habitación de invitados donde está Zeynep ¿la descubrirá?

Allí, la pequeña pierde su teléfono móvil. Emir lo encuentra y, creyendo que pertenece a Reyhan, se lo entrega. Para evitar sospechas, su esposa asegura que es suyo, aunque enseguida reconoce que pertenece a Zeynep.

La situación se complica todavía más cuando Emir intenta entrar en su habitación para recoger su reloj. ¡Zeynep sigue escondida allí! Reyhan consigue impedir que su marido descubra a la pequeña y logra que recoja el reloj sin verla.

Por ahora, Reyhan ha conseguido mantener a salvo su secreto, pero ¿hasta cuándo podrá ocultar a Zeynep en la mansión?

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