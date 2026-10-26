El compromiso

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Emir prepara una cita de ensueño con Reyhan, pero acaba destrozando su noche más romántica

Una cena romántica en la orilla del mar, un violinista y una inesperada sorpresa que termina convirtiendo una noche mágica en una auténtica pesadilla para Reyhan. ¿Qué ha pasado para estropear este momento tan romántico?

Emir prepara una cita de ensueño con Reyhan, pero acaba destrozando su noche más romántica

Publicidad

Nova
Publicado:

Emir ha preparado una cita muy especial para su mujer, aunque Reyhan desconoce por completo lo que le espera. Cuando llegan a una playa desierta, el hijo de Hikmet le pide que se descalce para caminar juntos por la orilla del mar hasta el lugar donde ha organizado una sorpresa muy romántica.

Las dulces palabras de amor de Emir a Reyhan

Al llegar, Reyhan se queda sin palabras. Su marido ha preparado una preciosa mesa para dos junto al mar, decorada con flores y cuidada hasta el último detalle. La joven no puede ocultar su emoción: "Tanta belleza me ha dejado sin palabras. Esto es como un sueño, me da miedo despertar si digo algo".

Reyhan y Emir bailan junto al mar

Pero las sorpresas no terminan ahí. Mientras esperan la cena, un violinista comienza a tocar una romántica melodía y Emir aprovecha para dedicarle unas bonitas palabras a su mujer. "Has llegado para enloquecer mi mundo", le confiesa. Reyhan está viviendo un momento inolvidable y no duda en compartir su felicidad con él: "Este es el mejor día para mí".

Sin embargo, lo que parecía una noche perfecta acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Emir rompe toda la magia del momento al entregarle un cheque con una importante cantidad de dinero y reprocharle que todo lo que ha hecho ha sido por interés económico. Después, abandona a Reyhan en la playa, dejándola completamente desconcertada y destrozada.

De regreso a la mansión, Reyhan exige explicaciones a su marido al descubrir que lleva todo este tiempo riéndose de ella. No comprende cómo ha podido ser tan cruel, pero Emir se niega a darle explicaciones porque está convencido de que su mujer sabe perfectamente lo que ha hecho. Mientras tanto, Cavidan disfruta al comprobar que su hijo y su nuera han discutido y no pierde la oportunidad de hacer sufrir todavía más a Reyhan.

Reyhan le pide explicaciones a Emir por su mal comportamiento con ella
Nova » Series » El compromiso » Mejores momentos

Publicidad

Series

Emir prepara una cita de ensueño con Reyhan, pero acaba destrozando su noche más romántica

Emir prepara una cita de ensueño con Reyhan, pero acaba destrozando su noche más romántica

Marcia Cisneros, la protagonista que vuelve para recuperar a sus hijos

Marcia Cisneros, la protagonista que vuelve para recuperar a sus hijos

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa
Momento destacado

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"
Momento destacado

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!
Momento destacado

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!

Daniela quiere que memo deje de ser su ayudante y eso supone que el hombre se alejará de su hija.

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir
Momento destacado

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir

Cemre aprovecha la cena romántica que Emir ha preparado para su esposa y convence a Reyhan para ir de compras. Su intención es hacer creer al joven que su mujer es una derrochadora.

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

¡Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

Publicidad