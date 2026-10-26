Emir prepara una cita de ensueño con Reyhan, pero acaba destrozando su noche más romántica

Emir ha preparado una cita muy especial para su mujer, aunque Reyhan desconoce por completo lo que le espera. Cuando llegan a una playa desierta, el hijo de Hikmet le pide que se descalce para caminar juntos por la orilla del mar hasta el lugar donde ha organizado una sorpresa muy romántica.

Al llegar, Reyhan se queda sin palabras. Su marido ha preparado una preciosa mesa para dos junto al mar, decorada con flores y cuidada hasta el último detalle. La joven no puede ocultar su emoción: "Tanta belleza me ha dejado sin palabras. Esto es como un sueño, me da miedo despertar si digo algo".

Pero las sorpresas no terminan ahí. Mientras esperan la cena, un violinista comienza a tocar una romántica melodía y Emir aprovecha para dedicarle unas bonitas palabras a su mujer. "Has llegado para enloquecer mi mundo", le confiesa. Reyhan está viviendo un momento inolvidable y no duda en compartir su felicidad con él: "Este es el mejor día para mí".

Sin embargo, lo que parecía una noche perfecta acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Emir rompe toda la magia del momento al entregarle un cheque con una importante cantidad de dinero y reprocharle que todo lo que ha hecho ha sido por interés económico. Después, abandona a Reyhan en la playa, dejándola completamente desconcertada y destrozada.

De regreso a la mansión, Reyhan exige explicaciones a su marido al descubrir que lleva todo este tiempo riéndose de ella. No comprende cómo ha podido ser tan cruel, pero Emir se niega a darle explicaciones porque está convencido de que su mujer sabe perfectamente lo que ha hecho. Mientras tanto, Cavidan disfruta al comprobar que su hijo y su nuera han discutido y no pierde la oportunidad de hacer sufrir todavía más a Reyhan.