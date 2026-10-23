Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir

Emir quiere sorprender a Reyhan y le pide a Zafer que busque un restaurante elegante para disfrutar de una cena romántica con su esposa. Sin embargo, Nigar escucha la conversación y no tarda en contárselo a Cavidan, que inmediatamente informa a Cemre.

La joven se indigna al descubrir los planes de Emir. No entiende cómo ha podido pasar por alto que Reyhan tuviera acciones de la empresa familiar antes de casarse con él. «Mi hijo no ha entendido que Reyhan es una oportunista», afirma Cavidan, que está decidida a desacreditar a su nuera.

Por otro lado, Suna le revela a Reyhan que Emir le ha preparado una sorpresa: ¡una cena romántica! Cemre, que está presente durante la conversación, aprovecha la ocasión para proponerle que vayan juntas de compras y elijan un vestido especial. "Emir debe verte con el vestido más bonito del mundo", le asegura. Suna también la anima y Reyhan, sin sospechar las verdaderas intenciones de Cemre, acepta acompañarla al centro comercial.

Antes de salir, la malvada amiga de Emir aprovecha que Reyhan está en el baño para hacerse con la tarjeta de crédito de la joven.

Durante la jornada de compras, Reyhan adquiere varios vestidos y algunos regalos para la familia de su marido. Sin embargo, al darse cuenta de que ha gastado demasiado dinero, decide devolver algunas prendas. Cemre consigue convencerla de que se quede con todo y ambas abandonan el centro comercial.

De camino a casa, Cemre llama a Emir para contarle que ha acompañado a su esposa de compras y que ha tenido que pagarlo todo con su propia tarjeta porque Reyhan se había olvidado la suya en la mansión. Además, le pide que le devuelva cuanto antes el dinero, ya que su mujer ha gastado una cantidad considerable.

Cuando Reyhan regresa a casa cargada de bolsas, Emir ya está allí. Aunque intenta contener su enfado, no permite que las sospechas arruinen la sorpresa que le ha preparado. El joven le entrega una nueva alianza para sustituir la que perdió después de que Cemre la arrojara a la piscina.

Más tarde, Reyhan se arregla para la cena romántica con la ayuda de Suna, que se convierte en su asesora de imagen. Cuando Emir la ve aparecer, se queda impresionado. Su esposa está especialmente elegante y no duda en decirle lo guapa que está.

Cemre, mientras tanto, está furiosa. Su plan para enfrentar al matrimonio ha fracasado y parece que a Emir no le ha importado que Reyhan haya gastado una cantidad de dinero considerable.

La situación empeora cuando el joven vuelve a colocarle a su esposa el valioso colgante que Hikmet le regaló. Cemre contempla la escena escondida tras la puerta y se muere de rabia al verlos tan cariñosos.