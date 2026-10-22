¡Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

Hoy es el cumpleaños de Suna y Reyhan decide prepararle una tarta para animarla. Sin embargo, la hermana de Emir no quiere celebrarlo porque siente que le ha arruinado la vida a su madre. "Siempre he sido una vergüenza para mi madre porque no puedo caminar", le confiesa resignada.

La situación empeora cuando Cavidan descubre, gracias a Nigar, que su nuera ha preparado una tarta para Suna. Furiosa, la tira al fregadero y deja claro que Reyhan no es nadie para hacerle un postre a su hija.

Además, la mujer de Hikmet la acusa de haber organizado una fiesta en la mansión sin consultárselo. "Tú no eres la señora de esta casa", le espeta. Reyhan intenta explicarle que su única intención es que Suna disfrute de su cumpleaños, pero Cavidan no entra en razón. "No me engañas con tu cara de mosquita muerta", le responde antes de insultar a su madre, a la que llama "doncella".

Esta vez, Reyhan no se queda callada y le responde con firmeza: "Siempre me he sentido orgullosa de ser hija de mi madre. Ojalá Suna pudiera sentir lo mismo que yo". Sus palabras desatan la furia de Cavidan, que intenta arrancarle el collar que lleva puesto y, al no conseguirlo, le arroja limonada sobre el vestido. Cemre presencia toda la escena.

Tras este desagradable enfrentamiento, Reyhan decide no asistir a la fiesta de cumpleaños de Suna. Sin embargo, Emir consigue convencerla regalándole un precioso vestido rosa para que lo acompañe a la celebración.

Cuando Suna ve aparecer a su cuñada, no duda en decirle lo guapa que está y agradecerle que le haya preparado una tarta. Reyhan le explica que ha habido un accidente y que ya no hay postre, pero a la joven parece no importarle. "Te has esforzado por mí. Es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida", le asegura emocionada. Reyhan tampoco puede ocultar su felicidad y le desea una vida llena de cosas buenas.

Pero la alegría dura poco. Cemre, incapaz de disimular la envidia que siente hacia Reyhan, aprovecha que esta se levanta para ir a buscar la tarta y la sigue. Sin pensárselo dos veces, la empuja a la piscina, a sabiendas de que no sabe nadar.

Lo más escalofriante llega cuando Cemre ve que Reyhan se está ahogando y, lejos de ayudarla, decide dejarla morir. Afortunadamente, Emir aparece a tiempo, consigue sacarla del agua y evita una tragedia.

Para ocultar lo sucedido, Cemre asegura que Reyhan se cayó accidentalmente a la piscina y que ella no pudo socorrerla porque se quedó paralizada.