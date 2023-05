Elisabeth sale en defensa de su hijo Martin y planta cara a Caro

Elisabeth visita a Caro con la intención de poner fin al chantaje al que está sometiendo Plüger a su hijo Martin.

Caro no entiende por qué razón Martin no ha confesado a Hans y a su hija Lily que tuvo un affaire con la esposa de su hermano. Asegura que éste intentó llevársela a Nueva York con él. Para ella, Martin es el culpable de esta situación.

Elisabeth no está de acuerdo y así se lo manifiesta a ella y le pide que no revele el secreto a nadie porque sus dos hijos están muy unidos y no quiere que se distancien.