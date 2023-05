Hans pierde los papeles ante Martin: "Me has robado a mi familia"

Martin visita a Hans en la granja familiar y Hans pierde los papeles al verle. Le reprocha que no se quedará con el negocio familiar. No le perdona que se fuera a estudiar medicina a Múnich y le dejará solo al frente de todo. Martin le dice que debería estar orgulloso porque ha gestionado la empresa a la perfección, argumentación que no convence a su hermano pequeño.

Además, Martin tampoco puede olvidar el affaire de su hermano con su mujer Sonia. "Todos los momentos felices que compartí con Sonia, me los has quitado tú. Me has robado a mi familia", le contesta gritando.

Martin, con la intención de calmar a su hermano, le confiesa que Sonia no se quiso escaparse con él a Nueva York y que prefirió quedarse con él en el pueblo, pero no le consuela y pide a Martin que abandone la granja.