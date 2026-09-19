Gael y Damián descubren ¡que son hermanos!

Gael sale de prisión, donde estaba después de haber agredido a Gabino al acusarle de amar a la mujer de otro. Y en cuanto sale se dirige para La Ermita y el padre Lupe sabía que algo malo iba a pasar. ¡Gael y Damián se encuentran por fin! Damián todavía no había tenido ni la oportunidad ni la valentía para enfrentarse a su amigo, el hombre al que robó la esposa.

Y el encuentro se desarrolla de la peor manera posible. Después de un fuerte enfrentamiento entre ambos ¡Gael está a punto de golpear a Damián hasta matarlo! Entonces el padre Lupe aparece junto a Elisa y hace lo único que puede detener esa pelea: ¡anuncia a voz en grito que no puede matar a su propio hermano! “Damián y tu son hermanos, tú también eres hijo de Rosendo Arango”. Todos se detienen de golpe. Damián se pregunta si es cierto lo que dice y desde cuándo lo sabe.

El padre Lupe se siente muy mal porque ha roto un secreto de confesión. Y por si fuera poco, Carmina se entera por Gabino de que el padre Lupe lo ha revelado todo. ¡Y ella fue quien le contó el secreto!

Damián también se enfrenta a su madre Alfonsina que está hospitalizada después de tener un ataque de ansiedad al ver que su hijo vuelve a los brazos de Elisa.

Damián le cuenta que sabe toda la verdad, que Alfonsina pagó a Ingrid para que se fuera del pueblo después de tener un hijo de Rosendo Arango, su marido. Él no va a perdonarle nunca que se lo haya ocultado durante toda la vida.