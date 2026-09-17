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Elisa y Damián disfrutan de una especie de luna de miel antes de regresar a la realidad

A pesar de estar enamorados, entre la pareja surgen roces antes de volver a La Ermita. ¿Saldrá de esta su relación?

Elisa y Damián disfrutan de una especia de luna de miel antes de regresar a la realidad

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Nova
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Elisa y Damián siguen fugados juntos en su playa de ensueño viviendo una luna de miel junto a la cabaña en la que se han instalado. Se pasan el tiempo tumbados en la arena amándose. Por fin pueden disfrutar de estar unos días solo preocupados por estar con el otro. Pero en algún momento tienen que regresar a La Ermita y no saben lo que se van a encontrar allí.

Les asusta lo que puedan vivir cuando se enfrenten a Gael, por ejemplo, pero también les asusta cómo van a reaccionar ellos mismos porque siguen discutiendo todo el tiempo. Damián sigue sin creer que Elisa lo ame del todo porque estuvo a punto de dispararle para volver con Gael, pero ella le deja claro que solo lo ama a él.

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Gael no deja de preguntarse dónde estarán y se está volviendo loco. Solo quiere vengarse de Damián. Elisa llamó para decir que estaba bien pero nada más.

Lo cierto es que las cosas entre la pareja han fluido y Elisa se entrega por fin a los brazos de su amado. Pero él sigue teniendo dudas de si es a él a quien ama realmente. No se le olvida que estuvo a punto de dispararle y volverse con Gael.

Elisa se siente muy ofendida de que Damián dude de sus palabras, de sus hechos y de sus sentimientos.

Y no quiere volver a La Ermita enfadada con él pero no logran ponerse de acuerdo.Y eso a pesar de que las horas que están pasando juntos amándose, bañándose en el mar y sin parar de bersarse están siendo espectaculares.

Hasta Damián le ha pedido a Elisa que le prometa que van a estar juntos para siempre. Pero tampoco es la primera vez que lo hacen y al final nunca lo consiguen.

Florencia, por otro lado, encuentra trabajo en La Ermita. La muchacha quiere quedarse para estar cerca de su amado Enrique Tovar. Va a sustituir a Paloma como ayudante del doctor Tovar. Paloma le enseña el nuevo trabajo a desempeñar y además le cuenta que el hijo que espera no es de Enrique, sino que es tan buena persona que decidió cargar con ese peso para ayudarla frente a su abuela y para que la gente del pueblo no hablara de ella.

Aunque Damián y Elisa ya no tienen que preocuparse por Florencia sí tienen que hacerlo por Gael. ¿Qué explicaciones le van a dar? ¿Las aceptará?

Elisa y Damián disfrutan de una especia de luna de miel antes de regresar a la realidad

Elisa y Damián están super felices con la decisión que han tomado pero tienen que afrontar las consecuencias de sus actos. Elisa no puede estar tranquila sabiendo todo el daño que han hecho a Gael, su amigo. Pero Damián aunque sabe que tarde o temprano tienen que volver quiere saborear al máximo un día más en el que solo existan ellos dos, en la playa.

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