Abismo de pasión

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Gael cree que vuelve para estar con ella y se enfada muchísimo porque piensa que la ha traicionado. Aunque Paloma sabe de primera mano que no debería acusar a nadie de traición después de lo que hizo él con ella.

Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Publicidad

Nova
Publicado:

Paloma también habla con Gael y le dice que se mire así mismo y vea lo que ha perdido los papeles después del desplante de Elisa.

Y además, ahora que se lleva tan bien con Florencia, esta se alegra mucho de que Paloma no se vaya a casar con el hijo del doctor Tovar. De hecho, le cuenta que Enrique iba a hacerse pasar por el responsable de su embarazo solo por dar la cara ante Ramona y para que la gente del pueblo no hablase mal de ella. ¡Florencia no puede creer que sea tan bueno el hombre del que está enamorada!

Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Paloma ha decidido marcharse de La Ermita y reunida de coraje le dice a su abuela Ramona que no necesita ni de Gael ni de Enrique para salir adelante con su hijo.

Paloma ha decidido marcharse de La Ermita y reunida de coraje le dice a su abuela Ramona que no necesita ni de Gael ni de Enrique para salir adelante con su hijo.

Damián y Elisa regresan a La Ermita después de fugarse de sus bodas. Ahora tienen que afrontar a las personas que han hecho daño, como Gael.

Elisa no puede parar de llorar delante del que era su novio, que la acusa a gritos y con razón. ¡Está muy decepcionado y dolido con ella! Gael se piensa que Elisa ha vuelto para casarse con él, pero todo lo contrario. A pesar de que Damián se llevó a Elisa a la fuerza ella ha tomado la decisión de quedarse con el hombre al que ama. Al final Gael la echa fuera de su vista. Vemos muy difícil que algún día puedan reconciliarse. ¡Gael está muy enfadado y dolido!

Paloma no puede creer que Gael la acuse de traición cuando sabía desde el principio que estaba enamorada de Damián.

Elisa le confiesa que se entregó a Damián y ya no podría estar con ningún otro hombre. Pero también reconoce que terminaron más separados que nunca porque terminaron discutiendo.

Paloma le dice además que Gael no puede reprocharle nada. Elisa no entiende a qué se refiere porque obviamente no sabe que ¡Paloma y Gael pasaron una noche de pasión y ella quedó embarazada!

Elisa se reencuentra también con Paloma y las dos amigas se abrazan.

Elisa se reencuentra también con Paloma y las dos amigas se abrazan.
Nova » Series » Abismo de pasión » Mejores momentos

Publicidad

Series

Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Leyla pone sus condiciones a Kemal para volver a cuidar de Masal

Leyla pone sus condiciones a Kemal para volver a cuidar de Masal

Emir salva a Reyhan de un intento de secuestro y ella se refugia en sus brazos

Emir salva a Reyhan de un intento de secuestro y ella se refugia en sus brazos

Elisa y Damián disfrutan de una especia de luna de miel antes de regresar a la realidad
Momento destacado

Elisa y Damián disfrutan de una especie de luna de miel antes de regresar a la realidad

Reyhan, obligada a pedir perdón a Cavidan pese a ser inocente
Momento destacado

Reyhan, obligada a pedir perdón a Cavidan pese a ser inocente

Paloma decide marcharse de La Ermita con su bebé
Momento destacado

Damián y Elisa viven una apasionante noche de amor junto a la playa

Elisa descubre que Damián no ha abandonado a Florencia y que ni siquiera estaba embarazada y lo perdona. Mientras, Paloma decide marcharse de La Ermita con su bebé.

Cavidan consigue poner a Emir en contra de Reyhan con una nueva mentira
Momento destacado

Cavidan consigue poner a Emir en contra de Reyhan con una nueva mentira

Cavidan pone en marcha un plan cruel para desacreditar a Reyhan. Aunque no consigue engañar a Hikmet, su plan da resultado con Emir, que cae en la trampa de su madre y termina enfrentándose a su mujer por ella.

Llegó el día: las bodas de Abismo de pasión

Llegó el día: Elisa se va a casar con Gael y Damián con Florencia

Leyla se gana el corazón de Masal pese a la interminable lista de reglas que debe cumplir

Leyla se gana el corazón de Masal pese a la interminable lista de reglas que debe cumplir

Cavidan echa a Reyhan de la mansión de los Tarhun, pero ella regresa y acaba inconsciente

Cavidan echa a Reyhan de la mansión de los Tarhun, pero ella regresa y acaba inconsciente

Publicidad