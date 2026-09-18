Elisa se reencuentra con Gael después de dejarlo plantado en el altar

Paloma también habla con Gael y le dice que se mire así mismo y vea lo que ha perdido los papeles después del desplante de Elisa.

Y además, ahora que se lleva tan bien con Florencia, esta se alegra mucho de que Paloma no se vaya a casar con el hijo del doctor Tovar. De hecho, le cuenta que Enrique iba a hacerse pasar por el responsable de su embarazo solo por dar la cara ante Ramona y para que la gente del pueblo no hablase mal de ella. ¡Florencia no puede creer que sea tan bueno el hombre del que está enamorada!

Paloma ha decidido marcharse de La Ermita y reunida de coraje le dice a su abuela Ramona que no necesita ni de Gael ni de Enrique para salir adelante con su hijo.

Damián y Elisa regresan a La Ermita después de fugarse de sus bodas. Ahora tienen que afrontar a las personas que han hecho daño, como Gael.

Elisa no puede parar de llorar delante del que era su novio, que la acusa a gritos y con razón. ¡Está muy decepcionado y dolido con ella! Gael se piensa que Elisa ha vuelto para casarse con él, pero todo lo contrario. A pesar de que Damián se llevó a Elisa a la fuerza ella ha tomado la decisión de quedarse con el hombre al que ama. Al final Gael la echa fuera de su vista. Vemos muy difícil que algún día puedan reconciliarse. ¡Gael está muy enfadado y dolido!

Paloma no puede creer que Gael la acuse de traición cuando sabía desde el principio que estaba enamorada de Damián.

Elisa le confiesa que se entregó a Damián y ya no podría estar con ningún otro hombre. Pero también reconoce que terminaron más separados que nunca porque terminaron discutiendo.

Paloma le dice además que Gael no puede reprocharle nada. Elisa no entiende a qué se refiere porque obviamente no sabe que ¡Paloma y Gael pasaron una noche de pasión y ella quedó embarazada!

Elisa se reencuentra también con Paloma y las dos amigas se abrazan.