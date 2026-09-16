Cavidan consigue poner a Emir en contra de Reyhan con una nueva mentira

Cavidan está dispuesta a destruir a Reyhan a toda costa y, para conseguirlo, idea un nuevo plan. Le pide a Nigar, su asistenta personal, que le diga a Hikmet que Reyhan se cayó y se golpeó la cabeza por culpa de su esposa.

Al patriarca de los Tarhun le cuesta creer lo que está escuchando y pregunta a Nigar cómo sabe que fue Cavidan quien empujó a su nuera. La asistenta asegura que fue la mismísima Reyhan quien se lo confesó cuando entró en su habitación para darle la medicación que está tomando tras quedarse inconsciente por el golpe. Pero ¿qué está tramando realmente Cavidan?

Hikmet no tarda ni un segundo en hacer llamar a su mujer para pedirle explicaciones. Cavidan niega haber empujado a Reyhan y la acusa de haberse inventado toda la historia para desacreditarla ante su marido. "Es una serpiente. Jamás debiste confiar en ella", le asegura.

Pero Cavidan va todavía más lejos. Culpa a Reyhan de haber arruinado la vida de su hijo y también sus 30 años de matrimonio con Hikmet. Indignada, afirma que su nuera la ha calumniado y exige que sea castigada. "¿Vas a seguir protegiéndola?", le pregunta a su marido.

Hikmet, sin embargo, no cree sus palabras. Le ordena que trate bien a Reyhan y le deja claro que, si no cambia su comportamiento hacia la joven, está dispuesto incluso a divorciarse de ella.

Lo que ninguno de los dos imagina es que Emir está escuchando la conversación de sus padres y acaba creyéndose las mentiras de su madre.

Cavidan ha conseguido justo lo que pretendía: poner a Emir en contra de Reyhan. Furioso, el joven va en busca de su esposa para exigirle explicaciones. "¿Cómo te atreves a calumniar a mi madre?", le reprocha.

Reyhan niega haberle contado a Hikmet lo que ocurrió realmente el día que terminó en el hospital tras golpearse contra la puerta por culpa de su suegra. "Nunca le he dicho nada a mi tío", responde atemorizada. Pero Emir no la cree. Acorralada y completamente sola, Reyhan rompe a llorar cuando su marido abandona la habitación. ¿Acabará marchándose de la mansión de los Tarhun?

Reyhan decide buscar a Cavidan para aclararle que nunca le contó a Hikmet que fue ella quien provocó su golpe. Para su sorpresa, su suegra le confiesa que ya lo sabe. Es entonces cuando Reyhan comprende la verdad: Cavidan lo ha planeado todo para deshonrarla ante Hikmet y, sobre todo, ante Emir.

Pero Cavidan todavía quiere ir más lejos. Necesita provocar a su nuera hasta conseguir que pierda los nervios y tener así una nueva excusa para echarla de casa. Entonces recuerda cuál es el punto débil de Reyhan: no soporta que nadie hable mal de su madre.

Cavidan comienza a criticarla deliberadamente para hacerla estallar. Reyhan, intentando mantener la calma, le pide que no vuelva a mencionar a su madre y mucho menos para hablar mal de ella. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Cavidan para conseguir que Reyhan desaparezca de sus vidas?