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Leyla pone sus condiciones a Kemal para volver a cuidar de Masal

La desaparición de Masal hace que Kemal descubra que se equivocó con Leyla. Ahora quiere que regrese a casa, pero la joven no piensa ponérselo tan fácil.

Leyla pone sus condiciones a Kemal para volver a cuidar de Masal

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Tras marcharse Leyla de casa de Kemal, cansada de su interminable lista de reglas y de su forma de tratarla, Masal también se escapa y acaba desapareciendo.

El hermano de Hikmet remueve cielo y tierra para encontrar a su hija y finalmente consigue localizarla junto a Leyla. Al verla con su cuidadora, Kemal piensa inmediatamente que ha sido ella quien se ha llevado a la pequeña. Sin embargo, pronto descubre que estaba completamente equivocado.

Kemal contacta con la policía para revisar las cámaras de seguridad del mercado donde Masal fue vista por última vez. Las imágenes no dejan lugar a dudas: Leyla aparece caminando y es la niña quien va detrás de ella.

Kemal descubre que Leyla no secuestró a su hija Masal

Mientras tanto, la ausencia de Leyla empieza a afectar seriamente a Masal. La pequeña está triste y apenas quiere comer. La asistenta de Kemal intenta hacerle ver lo evidente: su hija echa muchísimo de menos a su niñera.

Kemal termina cediendo y va a buscar a Leyla. Le reconoce que ya sabe que ella no secuestró a Masal y le pide que vuelva a casa para cuidar de su hija. Pero Leyla no está dispuesta a regresar como si nada hubiera ocurrido: antes quiere que le pida disculpas.

El problema es que Kemal es demasiado orgulloso para hacerlo. En lugar de disculparse, intenta convencerla contándole que Masal apenas está comiendo desde que ella se marchó.

Leyla termina planteándose darle una segunda oportunidad, aunque esta vez será ella quien ponga las reglas. Si regresa a la mansión, quiere tener un horario más flexible, poder comer de vez en cuando comida basura, ver la televisión, salir al jardín y, sobre todo, que Kemal deje de ponerle malas caras y de prohibirle constantemente cosas.

Las condiciones son demasiado para él. Incapaz de llegar a un acuerdo con Leyla, Kemal decide marcharse y regresar solo a casa.

¿Conseguirá finalmente dejar a un lado su orgullo para que Leyla vuelva junto a Masal?

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