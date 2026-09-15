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Leyla se gana el corazón de Masal pese a la interminable lista de reglas que debe cumplir

No se lo van a poner nada fácil, pero Leyla consigue conectar con Masal y ganarse poco a poco el cariño de la pequeña, pese a la interminable lista de reglas y prohibiciones que debe cumplir a rajatabla.

Leyla se gana el corazón de Masal pese a la interminable lista de reglas que debe cumplir

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Leyla acude a casa de Kemal para cuidar de Masal. El hermano de Hikmet no se lo va a poner fácil, ya que tiene una lista interminable de reglas que debe cumplir como niñera. La joven se queda de piedra al comprobar que la gran mayoría son prohibiciones. La pequeña no puede comer comida basura ni ver la televisión y, mucho menos, estar en el jardín más de quince minutos

Por si fuera poco, el tío de Emir avisa a Leyla de que la estará vigilando desde su despacho a través de las cámaras que tiene instaladas por toda la casa. Kemal no se fía mucho de ella y pide a su empleada de hogar que no la pierda de vista. ¿Masal y Leyla harán buenas migas? ¿Conseguirá la pequeña volver a hablar?

Leyla comienza a trabajar como niñera de Masal y la lista de reglas que debe cumplir es interminable

Leyla interpreta la obra de Don Quijote para entretener a Masal. Sin embargo, Kemal no comparte su forma de divertir a la niña y la regaña por no haberle dado la medicina que tiene que tomar.

La niñera no entiende por qué Masal no muestra sus sentimientos y la empleada de hogar de Kemal le explica que la pequeña no habla desde que su madre la abandonó cuando tenía tan solo tres años. "Nunca pide nada. Come, juega y duerme. Me da mucha pena", le cuenta a Leyla.

También, le explica que Kemal ha llevado a su hija a muchos médicos, incluso en el extranjero, pero ninguno ha conseguido que vuelva a hablar. Para su padre, Masal es su mundo y su razón de vivir.

Leyla conoce la historia de Masal

Más tarde, Leyla prepara junto a Masal un postre sin que Kemal lo sepa. Cuando la pequeña lo prueba, comienza a toser. La niñera desconocía que Masal es alérgica a los cacahuetes. ¡Menudo susto se llevan todos!

Kemal culpa inmediatamente a Leyla de lo ocurrido, pero la reacción de Masal sorprende a su padre: la pequeña abraza a su cuidadora para demostrarle que no la considera culpable de lo sucedido. Parece que Leyla ya se ha ganado el corazón de Masal.

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