¡El amor y la felicidad triunfan en Corazón herido!: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Corazón herido se ha despedido en Nova por todo lo alto. Su desenlace ha sido todo un éxito y los seguidores de la serie, que han seguido fielmente cada capítulo todos los sábados, han podido disfrutar de un final feliz. Y, es que esta serie es un claro ejemplo de que el amor lo puede todo.

Los Sancakzade no lo ha tenido fácil para subsistir. Su buena posición económica y sus exitosos negocios siempre han generado muchas envidias y, pese a encontrase en su camino con los malvados Hande, Husein, Feraye y Yaman, han logrado salir airosos de las situaciones complicadas gracias a su unión familiar que los ha hecho indestructibles. A continuación, vamos a revivir los mejores momentos del último capítulo.

El trágico final para Hande

Feraye, con la ayuda de Bahtiyar, atrapa a Hande. La madre de Yaman está muy dolida con ella y la responsabiliza de la muerte de su hijo, del que apenas ha podido disfrutar. Hande, que se siente desolada por la pérdida de Yaman, no está dispuesta a perdonar a la hija de Husein y le destina una muerte trágica. Acompañada por su inseparable Bahtiyar, llevan a Hande a un pozo perdido en el bosque y, con sangre fría, Feraye arroja a la joven por él causándole la muerte instantáneamente.

Los Sancakzade descubren quién mató a Adnan

Feraye confiesa a los Sancakzade que ella acabó con la vida de Adnan, aunque reconoce que lo mató involuntariamente. "Yo maté a Adnan, pero no quería. Si no le hubiera matado yo, me hubiera matado él", afirma la madre de Yaman. Además, confiesa a los allí presentes que, también, ha asesinado a Hande para vengar la muerte de su hijo Yaman. Está dispuesta a pagar todos sus pecados entregándose a la policía y pide a Ayse que cuide y vele por el bienestar de su hija.

La vida de los Sancakzade da un giro radical

5 años después, en la mansión de los Sancakzade reina la paz. Ferit y Ayse tienen una niña preciosa y están esperando otro bebé.

Por su parte, la hija de Sinan, Müge, que se ha ido fuera a estudiar, vuelve a casa convertida en toda una mujer y lo hace junto a su novio, un estudiante de derecho.

Por otro lado, Feraye sale de prisión tras cumplir condena por haber asesinado a Adnan y a Hande y Azade la lleva a la mansión para que se reencuentre con toda la familia. Ferit y Sinan la reciben con los brazos abiertos.

Yaman, muy presente en la vida de Ferit y Sinan

A Ferit le encanta pasar tiempo con su hija y decide jugar a fútbol con ella y su hermano Sinan. De repente, cree ver en la portería a su hermano Yaman con el jugaba de pequeño en el patio de la mansión. No puede evitar emocionarse al sentir su presencia y cuenta a su hermano Sinan la experiencia que acaba de vivir. Ambos se ponen melancólicos y acaban fundiéndose en un emotivo abrazo.

Cena romántica de Ferit y Ayse

Ferit prepara una cena romántica bajo la luz de la velas para su mujer Ayse. Quiere celebrar con su esposa el día en el que se conocieron por primera vez. Y es que, aunque hayan pasado los años, el hijo de Azade sigue muy enamorado de Ayse y no duda en confesarle su amor: "Te convertiste en el sol de mi vida. Eres la mejor esposa y eres una gran madre".

Aprovechan la velada romántica para recordar algunos de los momentos que vivieron juntos cuando se conocieron. Además, Ferit echa mano del humor para recordar las rarezas de Ayse.

Ferit y Ayse repasan su historia de amor

Ferit y Ayse recuerdan, durante su cena romántica, momentos divertidos de su relación como cuandoella aceptó casarse con él sin apenas conocerle en su despiadado plan contra Hande. Ambos llegaron a la mansión Sancakzade vestidos de novios para sorpresa de todos los presentes. Hande se quedó sin palabras al ver al hijo de Azade aparecer con Ayse vestida de novia.

Además, también, reviven el momento en el que Ferit, meses después, le pidió matrimonio de verdad y ella aceptó casarse con el por amor.

Pero, también, evocan otros momentos más turbios en su relación como cuando Ayse decide poner fin a su matrimonio con su marido.

La familia Sancakzade crece

Ayse da a luz a su segundo hijo al que ponen de nombre Yaman. Los Sancakzade no pueden estar más felices e inmortalizan el momento con una foto familiar. Desde luego, un final feliz que emociona y que no ha dejado indiferente a sus seguidores.