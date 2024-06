Las malas intenciones de Augusto hacia Elisa se desvanecen sin lograr su objetivo

Elisa Corzo, la madre de los Guerrero, va a exponer su pintura en la ciudad mexicana de Morelia. Concretamente, en la escuela donde dio clases durante años. Augusto descubre que estará en la inauguración y está decidido a ir allí para enfrentarse a ella.

Elisa lo ha planeado todo para reencontrarse con el malvado empresario. Quiere llegar a un pacto con él. Está dispuesta a no revelar lo que hizo para apropiarse de todo lo que tiene a cambio de que él ignore a sus hijos y a ella. ¿Aceptará Ruiz Montalvo pasar página y dejar que ellos sigan con sus vidas?

Augusto llega a la exposición de la madre de los Guerrero. Su intención es secuestrarla para atrapar a sus hijos. No se imagina que Damián está allí vigilando que no le ocurra nada a su madre. Corzo, cuando ve a Ruiz Montalvo, se acerca a él y le acusa de haber intentado acabar con su vida y de haberla alejado de su marido e hijos. "Me alejaste de mi familia y no puede ver creer a mis hijos", le afirma fríamente.

Elisa le confiesa que ya no quiere vivir en la sombra nunca más y le pide que se olvide de ella y de sus hijos a cambio de su silencio. Ruiz Montalvo le recuerda que si no le hubiera rechazado cuando era joven, nada de esto hubiera ocurrido. Pero, Corzo ya no piensa en el pasado.

La madre de Jesús, Damián y Samuel le asegura que no pretende ser su enemiga y le promete que sus hijos y ella jamás se cruzarán en su camino. Pero, Ruiz Montalvo no está por la labor. Se inventa que los hijos de la pintora no están dispuestos a darle una tregua y le pide que le acompañe a una reunión que tiene con ellos para intentar convencerlesde que entierren el hacha de guerra. En realidad, Augusto no sabe quienes son sus hijos y Elisa no se fía de él. Está convencida de que todo es una trampa y no está equivocada.

Al ver que no logra convencer a Elisa para que se vaya con él, el marido de Victoriana pierde los nervios y la amenaza con un cuchillo, pero ella no está dispuesta a marcharse con él. Al final, se libra del padre de Doménica gracias a su amigo Santiago y a Damián que telefonea a la policía haciéndose pasar por Lisardo Sánchez y acusa a Augusto de agresión.

La policía se persona en la exposición e interroga a Ruiz Montalvo. Le comunican que ha sido denunciado por Lisardo Sánchez, pero al no figurar en la lista de invitados, al final, permiten que el empresario se vaya. Elisa y Santiago abandona la exposición disfrazados para pasar desapercibidos.