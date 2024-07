Los Guerrero organizan a Jesús un último encuentro con Mariluz antes de su boda con Carlota

Carlota ya tiene todo preparado para su boda con Jesús. Ya ha entregado las invitaciones de su enlace y su vestido de novia ya está en casa. Incluso, ya ha decidido donde alojarse tras su enlace con el hermano de Damián. Se quedarán, hasta que nazca el bebé, en el bungaló que posee Augusto, anexo a la mansión.

Carlota lleva allí al hijo de Octavio y le comunica la decisión que ha tomado junto a su padre. Jesús no está dispuesto a vivir en ese lugar durante mucho tiempo. Prefiere instalarse en un apartamento, lejos del malvado Ruiz Montalvo.

El joven aprovecha que está a solas con su futura esposa para confesarle que no está enamorado de ella. "Necesito ser honesto contigo, si me caso contigo es por darle un hogar a nuestro hijo. Voy a poner de mi parte para ser un excelente padre y esposo. Te voy a querer como la madre de mi hijo, pero no vamos a vivir como marido y mujer", le revela con sinceridad a la hermana de Doménica. Pero, la hija de Augusto no está dispuesta a renunciar a él y está convencida de que, con el tiempo, Jesús acabará enamorándose de ella.

Damián y Samuel son conscientes de que su hermano Jesús no lo está pasando bien. Se va a casar con una mujer que no ama y ha renunciado al amor de su vida que es Mariluz, así que le organizan una cita con la florista para que puedan estar a solas antes de su boda con Carlota.

La hija de Guadalupe llega al restaurante donde supuestamente va a cenar con Doménica y Jesús aparece allí. El joven cree que sus hermanos van a acudir al local para celebrar su despedida de soltero, pero, rápidamente, se da cuenta de que, en realidad, sus hermanos y la hermana de Carlota lo han planificado todo para que se puedan ver antes de dar el sí quiero a la hija Ruiz Montalvo.

La nieta de Conchita le confiesa a Jesús que soñaba con un futuro a su lado y está convencida de que hubieran sido muy felices juntos. El hermano de Damián le revela de nuevo que su corazón le pertenece a ella y le pide disculpas por haber tomado la decisión de casarse con Carlota. La joven está embarazada y no quiere que el bebé crezca sin un padre. Mariluz le desea que sea muy feliz y le entrega el anillo que le dio el joven cuando le pidió matrimonio.