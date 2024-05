Carlota y Jesús tienen su primera cita... Ella se mueve por amor y él solo busca venganza

Desde que Carlota conoció a Jesús, la hija mayor de Augusto Ruiz Montalvo, no ha podido dejar de pensar en él.

La primera vez que coincidieron fue cuando se le rompió un tacón de su zapato y se torció un tobillo. Jesús, galantemente, la cogió en brazos y la llevó a su taller de coches para curarle la herida.

Desde ese momento, la hermana de Doménica no ha podido quitárselo de la cabeza y sus visitas al taller de coches del hijo de Octavio son cada vez más frecuentes. Desea conocerle mejor y emplea sus dotes de seducción para conquistarlo. Pero, el joven no está interesado en ella. Siente algo especial por Mariluz.

Sin embargo, el hermano mayor de Damián y Samuel es consciente de que debe ganarse la confianza de Carlota para acercarse a su padre Ruiz Montalvo, así que se arma de valor y sale con la joven. Se van a bailar y, mientras la hija de Victoriana solo piensa en enamorarle, él solo quiere vengarse de Augusto y la joven será el medio para lograrlo.

Tras la velada, Jesús acompaña a Carlota a la mansión. Su familia está cenando y le invitan a sentarse en la mesa con ellos. Augusto, que se preocupa por el bienestar de sus hijas, desea saber quién es realmente Jesús y le empieza a interrogar. La situación se tensa cuando le pregunta por sus padres. Jesús está apunto de estallar, pero se controla para no levantar sospechas.

Carlota está pletórica de felicidad, es una mujer muy inestable emocionalmente y está convencida de que Jesús está locamente enamorado de ella, así que no está dispuesta a perderlo y ve a Mariluz en la mansión, no duda en insultarla y la lanza una seria advertencia: "Eres de las que enredan a los hombres y no vas a poder arrebatarme a Jesús. No voy a dejar que lo alejes de mi lado".