¡Por fin ha llegado el momento tan esperado por Mariluz! Se reencuentra con Lisardo, sin sospechar que es Jesús

Mariluz se muere de ganas por ver a Lisardo Sánchez, así que viaja a Tijuana al saber que el joven se encuentra allí de misionero.

Por fin, llega el momento del reencuentro. Mariluz y el hijo de Octavio se funden en un abrazo. "Solo necesitaba tenerte cerca para saber que sigues en mi corazón", le dice la hija de Guadalupe emocionada tras volverlo a ver después de más de 20 años separados.

Mariluz se deja llevar por lo que le dicta el corazón y acaba besando a Lisardo. No imagina que, en realidad, el hijo de Elisa es Jesús Guerrero.

Lisardo no quiere lastimarla y le confiesa que no puede iniciar una relación sentimental con ella. Pone como excusa que es misionero y que está volcado en ayudar a los demás. "Espero que no pienses que estoy mal de la cabeza, pero es como si no nos hubiéramos separado todos estos años", le revela la nieta de Conchita para justificar su beso.

Mientras los jóvenes están conversando, unos criminales, contratados por Augusto, han seguido a Mariluz para dar con el paradero de Lisardo Sánchez. Están vigilando desde un coche a ambos e informan a Augusto que ya han encontrado al hijo de Octavio. El malvado empresario quiere secuestrar al hijo de Elisa para chantajearla. "Ya veremos si te vienes arrastrando cuando sepas que tengo a tu hijo en mi poder", dice en voz alta Ruiz Montalvo desde su despacho.

Mariluz continúa hablando con Lisardo y comprende que el joven ha consagrado su vida a ayudar a los demás y que no dispone de tiempo para el amor. Sin embargo, el hermano de Samuel le confiesa que ella "siempre ha sido y será su luz".

Augusto interrumpe la conversación de ambos al llamar a Jesús por teléfono. Le pregunta, muy nervioso, dónde está y le confiesa que unos matones, enviados por él, están vigilando a la florista y a Lisardo. Jesús sabe que está en peligro y se despide de Mariluz.

Cuando los delincuentes ven que los jóvenes se marchan cada uno por su lado, se bajan del vehículo con la intención de secuestrar a Lisardo. La nieta de Conchita intenta defenderlo, pero uno de los asesinos a sueldo la empuja y la joven cae al suelo golpeándose fuertemente la cabeza con una piedra. ¿La vida de Mariluz correrá peligro?