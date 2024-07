Carlota, en su intento por alejar a Mariluz de Jesús, comete una locura que casi acaba con la vida de la florista

Carlota aprovecha que Mariluz está en la mansión revisando unas claves del ordenador de Augusto para ponerla en la bebida unos somníferos.

A los pocos minutos, la florista comienza a sentirse mareada y confundida y la hermana de Doménica la acompaña al jardín para que respire aire fresco. En ese momento, no hay nadie allí, así que la malvada joven tira a la piscina a la hija de Guadalupe.

Para que nadie le acuse de lo sucedido, Carlota regresa a la mansión y se pone a hacer un pastel para Jesús. Su marido llega a casa y encuentra a la joven en el agua inconsciente. El hijo de Octavio consigue sacarla a la superficie y reanimarla.

Llega una ambulancia para trasladar a Mariluz al hospital. La nieta de Conchita ha tragado mucha agua y deben examinarla. Su madre está muy preocupada por ella.

Ya en el hospital, el médico no da buenas noticias a Guadalupe. La joven tiene agua en los pulmones y su vida corre peligro. Si no consiguen estabilizarla, podría morir.

Jesús se acerca al hospital a visitar a la mujer que ama y, cuando Guadalupe lo ve allí, entra en cólera. No quiere que el hijo de Octavio se acerca a ella. Teme que Carlota esté detrás de lo sucedido a su hija y no desea que la exponga a un mayor peligro por estar cerca de ella.

Jesús sospecha, también, que su mujer sea la responsable de lo ocurrido a Mariluz y la advierte. "Si intentas hacer daño a Mariluz, cuando nazca nuestro hijo, te lo voy a quitar", le dice a la hija de Ruiz Montalvo en tono amenazante.

Carlota niega cualquier implicación en lo sucedido a la hija de Guadalupe y le pide que no dude de ella. La joven aprovecha la ocasión para acercarse a él, pero el hermano de Samuel le vuelve a recordar que jamás la querrá. "Te voy a responder como un padre, pero no como un esposo", le asegura a Carlota, pero la hija de Augusto no se conforma con lo que está dispuesto a darle y le invita a irse de la mansión para siempre y a olvidarse del hijo que van a tener. Jesús no se imagina que, en realidad, el padre del niño que está esperando Carlota es Iker, el exnovio de Doménica.