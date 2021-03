Más información Cenk y su padre se sinceran y hacen las paces

"Me has borrado en las redes sociales. En todas ellas". Damla le reprocha a Civan que ya no quiera saber nada de ella ni siquiera como amigo. Él ha estado intentando recuperarla durante tiempo, pero la frialdad de Damla le ha llevado a tomar esta decisión. "No metas más el dedo en mi herida. Deja que se cure por sí sola", le responde un abatido Civan.