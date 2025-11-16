Pasión de Gavilanes

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Lo que debía ser una noche especial para Rosario se convierte en un escándalo cuando doña Eduvina le arrebata un collar que lleva puesto y deja caer que piensa quitarle a Franco.

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Doña Eduvina aparece en el bar Alcalá, donde trabaja Rosario, justo el día de su cumpleaños. Para la joven cantante es una noche especial, pero la viuda millonaria pierde los nervios al ver que Rosario lleva en el cuello un collar que le pertenece.

Tras la actuación, mientras sus amigos le cantan el cumpleaños feliz y le llevan una tarta, doña Eduvina se acerca furiosa y exige que le entregue la joya. "Vengo a por el collar que lleva puesto. Yo se lo di a Franco, no para que se lo regalara a usted", le recrimina antes de arrancárselo del cuello. Antes de marcharse, la viuda deja clara su intención de quitarle también a Franco.

Indignada por arruinarle la celebración, una amiga de Rosario le lanza la tarta a la cara en un arrebato de venganza, provocando la risa de todos los presentes. Aun así, Rosario queda destrozada: cree que Franco le ha sido infiel. Armando aprovecha la ocasión para consolarla y ganar terreno, insinuándole que su novio mantiene un romance con doña Eduvina. "Ella es millonaria y él la está explotando", le suelta su ex, tratando de sembrar la duda.

JImena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Jimena y Norma, cada vez más cerca de descubrir el secreto que esconden los hermanos Reyes
Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario
Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Muy pronto en Nova llega Secretos de Familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados
Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

La serie Secretos de familia, que ha sido vendida a más de 20 países, aterrizará muy pronto en Nova con una historia cargada de misterio, romance y giros inesperados.

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.
Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina en con un accidente inesperado

Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan

Pasión de gavilanes - Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

