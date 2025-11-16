Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Doña Eduvina aparece en el bar Alcalá, donde trabaja Rosario, justo el día de su cumpleaños. Para la joven cantante es una noche especial, pero la viuda millonaria pierde los nervios al ver que Rosario lleva en el cuello un collar que le pertenece.

Tras la actuación, mientras sus amigos le cantan el cumpleaños feliz y le llevan una tarta, doña Eduvina se acerca furiosa y exige que le entregue la joya. "Vengo a por el collar que lleva puesto. Yo se lo di a Franco, no para que se lo regalara a usted", le recrimina antes de arrancárselo del cuello. Antes de marcharse, la viuda deja clara su intención de quitarle también a Franco.

Indignada por arruinarle la celebración, una amiga de Rosario le lanza la tarta a la cara en un arrebato de venganza, provocando la risa de todos los presentes. Aun así, Rosario queda destrozada: cree que Franco le ha sido infiel. Armando aprovecha la ocasión para consolarla y ganar terreno, insinuándole que su novio mantiene un romance con doña Eduvina. "Ella es millonaria y él la está explotando", le suelta su ex, tratando de sembrar la duda.