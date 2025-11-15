Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

Series

Fue un fenómeno en Turquía

La serie Secretos de familia, que ha sido vendida a más de 20 países, aterrizará muy pronto en Nova con una historia cargada de misterio, romance y giros inesperados.

Después del éxito de Hermanos, La novia de Estambul o Amor sin límite, llega muy pronto a Nova una nueva producción turca: Secretos de familia, un thriller protagonizado por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz, con constantes e inesperados giros que mantendrán al espectador en vilo.

La ficción, vendida a más de 20 países y convertida en la serie número uno de su temporada, aterriza en Nova con una historia llena de misterio, suspense y romance, tras haberse emitido ya en Antena 3.

Aclamada por crítica y público, Secretos de familia presenta la emocionante historia de Ilgaz y Ceylin, cuyos caminos se cruzan para siempre, transformando sus vidas.

Estrenada en Turquía en 2021, su enorme éxito la llevó a convertirse en líder de audiencias en el país durante ese año. ¡Una historia que promete no defraudar al público!

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.

Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina en con un accidente inesperado

Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan
Esta semana en Pasión de gavilanes

Pasión de gavilanes - Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan
Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

Ayaz empieza a pasar más tiempo con Asiye e incluso le dedica unas tiernas palabras de amor en italiano
Ayaz se siente cada vez más atraído por Asiye y se lo demuestra dedicándole unas tiernas palabras de amor en italiano mientras trabajan en un puesto de perritos calientes. ¿Cómo reaccionará la hermana de Ömer?

La familia Çelik se tambalea: Filiz rompe con Hasan al descubrir quién es en realidad e Irmak se enfrenta a una deuda millonaria
Las Çelik viven su momento más crítico: Filiz rompe toda relación con Hasan tras descubrir su oscuro pasado e Irmak deberá asumir las deudas de Adnan por unos documentos que firmó engañada.

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre a Norma y Juan besándose y esta le cuenta toda la verdad

Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

El regalo de Karsu al padre de Atilla provoca el primer gran enfrentamiento entre ellos

El regalo de Karsu al padre de Atilla provoca el primer gran enfrentamiento entre ellos

Pasión de gavilanes - Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a sus hermanas

Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a sus hermanas

