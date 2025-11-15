Fue un fenómeno en Turquía
Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados
La serie Secretos de familia, que ha sido vendida a más de 20 países, aterrizará muy pronto en Nova con una historia cargada de misterio, romance y giros inesperados.
Después del éxito de Hermanos, La novia de Estambul o Amor sin límite, llega muy pronto a Nova una nueva producción turca: Secretos de familia, un thriller protagonizado por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz, con constantes e inesperados giros que mantendrán al espectador en vilo.
La ficción, vendida a más de 20 países y convertida en la serie número uno de su temporada, aterriza en Nova con una historia llena de misterio, suspense y romance, tras haberse emitido ya en Antena 3.
Aclamada por crítica y público, Secretos de familia presenta la emocionante historia de Ilgaz y Ceylin, cuyos caminos se cruzan para siempre, transformando sus vidas.
Estrenada en Turquía en 2021, su enorme éxito la llevó a convertirse en líder de audiencias en el país durante ese año. ¡Una historia que promete no defraudar al público!
