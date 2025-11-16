Jimena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Jimena, siguiendo el consejo de Norma, intenta disimular ante los hermanos Reyes que ha encontrado las fotografías y el diario personal de Libia. Decidida a saber más sobre la joven, sale al mercado para preguntar discretamente.

Allí, una dependienta amiga de los Reyes, le revela la verdad: Libia era su hermana y se quitó la vida arrojándose desde un puente cuando descubrió que Bernardo había muerto tras ser arrollado por un caballo. Además, le cuenta que la muchacha estaba embarazada y que Bernardo la engañó haciéndole creer que era soltero cuando, en realidad, estaba casado y tenía tres hijas.

La vendedora no comprende cómo los hermanos Reyes no han buscado vengarse de los Elizondo después de perder a su hermana de forma tan trágica. Al oírlo, Jimena empieza a atar cabos y sospecha que Óscar y sus hermanos podrían estar tramando algo contra su familia, lo que la deja profundamente inquieta y entristecida.