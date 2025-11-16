Pasión de Gavilanes

Jimena descubre la verdad oculta sobre Libia y teme que los Reyes busquen venganza

Tras investigar en el mercado, Jimena conoce la trágica historia de Libia y sospecha que los hermanos Reyes podrían estar planeando algo contra su familia.

Jimena, siguiendo el consejo de Norma, intenta disimular ante los hermanos Reyes que ha encontrado las fotografías y el diario personal de Libia. Decidida a saber más sobre la joven, sale al mercado para preguntar discretamente.

Allí, una dependienta amiga de los Reyes, le revela la verdad: Libia era su hermana y se quitó la vida arrojándose desde un puente cuando descubrió que Bernardo había muerto tras ser arrollado por un caballo. Además, le cuenta que la muchacha estaba embarazada y que Bernardo la engañó haciéndole creer que era soltero cuando, en realidad, estaba casado y tenía tres hijas.

La vendedora no comprende cómo los hermanos Reyes no han buscado vengarse de los Elizondo después de perder a su hermana de forma tan trágica. Al oírlo, Jimena empieza a atar cabos y sospecha que Óscar y sus hermanos podrían estar tramando algo contra su familia, lo que la deja profundamente inquieta y entristecida.

Doña Eduvina humilla a Rosario en su cumpleaños y siembra la duda sobre la fidelidad de Franco

Asiye y Ayaz acaban en el calabozo tras defender a una mujer en plena calle

Jimena y Norma, cada vez más cerca de descubrir el secreto que esconden los hermanos Reyes
Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario
Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Muy pronto en Nova llega Secretos de Familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados
Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

La serie Secretos de familia, que ha sido vendida a más de 20 países, aterrizará muy pronto en Nova con una historia cargada de misterio, romance y giros inesperados.

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.
Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja sufre un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina en con un accidente inesperado

Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan

Pasión de gavilanes - Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

