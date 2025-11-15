Pasión de Gavilanes

Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Jimena encuentra unas fotografías de Libia y su diario personal en casa de Óscar, y descubre que la joven es hermana de los Reyes. La noticia deja a Norma completamente impactada.

Jimena se va adaptando poco a poco a su nueva vida junto a Óscar en su modesta casa. Un día, mientras coloca unas cajas en el trastero, la hija de Gabriela encuentra unas fotografías de Libia, la amante de su padre Bernardo, junto a Juan, Franco y Óscar, además de su diario personal. La hermana de Norma descubre entonces que la joven era hermana de ellos y recuerda la conversación que Libia mantuvo en la hacienda Elizondo con Gabriela y su familia, donde les confesó que amaba a Bernardo y que estaba esperando un bebé de él.

Jimena se reúne con su hermana Norma y le cuenta lo que ha descubierto. Norma, confundida, cree que lo más sensato es pedirles una explicación a los hermanos Reyes. Sin embargo, Jimena no está de acuerdo porque sabe que ellos ocultan la verdad. Óscar insiste en que su hermana mayor está casada y que desapareció de sus vidas sin dejar rastro.

Ahora, las hermanas sospechan que Libia les contó la verdad acerca de su relación con Bernardo y su embarazo. Norma le pide a Jimena que finja no saber nada ante los Reyes y que investigue entre los vecinos qué ha sido de Libia.

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.
Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina en con un accidente inesperado
Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan
Gabriela descubre que Juan es el padre del hijo que espera Norma, mientras echa de su casa a Jimena tras su boda con Óscar. ¡Mala semana para la señora Elizondo!

Gabriela se queda devastada al ver que dos de sus hijas la han dejado atrás.

La familia Çelik se tambalea: Filiz se aleja de Hasan al descubrir quién es en realidad e Irmak se enfrenta a una deuda millonaria

Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

