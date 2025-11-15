Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Jimena se va adaptando poco a poco a su nueva vida junto a Óscar en su modesta casa. Un día, mientras coloca unas cajas en el trastero, la hija de Gabriela encuentra unas fotografías de Libia, la amante de su padre Bernardo, junto a Juan, Franco y Óscar, además de su diario personal. La hermana de Norma descubre entonces que la joven era hermana de ellos y recuerda la conversación que Libia mantuvo en la hacienda Elizondo con Gabriela y su familia, donde les confesó que amaba a Bernardo y que estaba esperando un bebé de él.

Jimena se reúne con su hermana Norma y le cuenta lo que ha descubierto. Norma, confundida, cree que lo más sensato es pedirles una explicación a los hermanos Reyes. Sin embargo, Jimena no está de acuerdo porque sabe que ellos ocultan la verdad. Óscar insiste en que su hermana mayor está casada y que desapareció de sus vidas sin dejar rastro.

Ahora, las hermanas sospechan que Libia les contó la verdad acerca de su relación con Bernardo y su embarazo. Norma le pide a Jimena que finja no saber nada ante los Reyes y que investigue entre los vecinos qué ha sido de Libia.