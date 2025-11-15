Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Doña Eduvina, una viuda millonaria, se fija en Franco y le ofrece un trabajo. Le confiesa que se siente sola y que necesita a un hombre a su lado, pero el hermano de Juan sospecha que sus intenciones pueden ir más allá. Para convencerlo, ella le explica que busca un secretario privado que la acompañe a sus compromisos sociales y reuniones empresariales.

"¿Me asegura que mi trabajo no se extenderá a su alcoba?", le pregunta Franco sin rodeos. Ella, algo incómoda, le promete que no se sobrepasará con él. Finalmente, él acepta el empleo.

Una noche, al regresar a casa, Franco se lleva una sorpresa inesperada: Rosario ha vuelto al pueblo antes de lo previsto tras cancelar su gira. Los dos pasan una noche apasionada, pero al día siguiente, doña Eduvina aparece para llevárselo de viaje. Con la llegada de Rosario, Franco ha olvidado por completo su compromiso con la viuda, y ella, enfurecida, se lo reprocha.

"Yo soy tu patrona y soy más importante que tu novia", le dice con despecho. Pero Franco se mantiene firme: "Primero está mi mujer y después cualquier otra cosa". ¿Acabará doña Eduvina convenciendo al hermano de Juan para que viaje con ella?