Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Doña Eduvina contrata a Franco como su secretario personal pero ella, en realidad, se ha encaprichado de él. Sin embargo, el corazón de Franco pertenece a Rosario.

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Publicidad

Nova
Publicado:

Doña Eduvina, una viuda millonaria, se fija en Franco y le ofrece un trabajo. Le confiesa que se siente sola y que necesita a un hombre a su lado, pero el hermano de Juan sospecha que sus intenciones pueden ir más allá. Para convencerlo, ella le explica que busca un secretario privado que la acompañe a sus compromisos sociales y reuniones empresariales.

"¿Me asegura que mi trabajo no se extenderá a su alcoba?", le pregunta Franco sin rodeos. Ella, algo incómoda, le promete que no se sobrepasará con él. Finalmente, él acepta el empleo.

Una noche, al regresar a casa, Franco se lleva una sorpresa inesperada: Rosario ha vuelto al pueblo antes de lo previsto tras cancelar su gira. Los dos pasan una noche apasionada, pero al día siguiente, doña Eduvina aparece para llevárselo de viaje. Con la llegada de Rosario, Franco ha olvidado por completo su compromiso con la viuda, y ella, enfurecida, se lo reprocha.

"Yo soy tu patrona y soy más importante que tu novia", le dice con despecho. Pero Franco se mantiene firme: "Primero está mi mujer y después cualquier otra cosa". ¿Acabará doña Eduvina convenciendo al hermano de Juan para que viaje con ella?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Jimena y Norma, cada vez más cerca de descubrir el secreto que esconden los hermanos Reyes

Jimena y Norma están cada vez más cerca de descubrir el secreto que ocultan los hermanos Reyes

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Doña Eduvina cae rendida ante Franco, aunque él solo tiene ojos para Rosario

Muy pronto en Nova llega Secretos de Familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

Muy pronto en Nova llega Secretos de familia, el thriller que arrasó en Turquía y sorprende con constantes giros inesperados

Sengül fallece de regreso a casa cuando el autocar en el viaja tiene un accidente de tráfico. La familia, rota de dolor, se enfrenta a su pérdida.
Mejores momentos

Una nueva tragedia sacude a los Eren: la familia entierra a Sengül tras perder la vida en un accidente de tráfico

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina en con un accidente inesperado
Momento destacado

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina con un accidente inesperado

Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan
Esta semana en Pasión de gavilanes

Jimena se casa con Óscar y Norma abandona la hacienda Elizondo tras salir a la luz su relación con Juan

Gabriela descubre que Juan es el padre del hijo que espera Norma, mientras echa de su casa a Jimena tras su boda con Óscar. ¡Mala semana para la señora Elizondo!

Pasión de gavilanes - Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan
Momento destacado

Norma abandona la hacienda Elizondo después de salir a la luz su relación con Juan

Gabriela se queda devastada al ver que dos de sus hijas la han dejado atrás.

Ayaz empieza a pasar más tiempo con Asiye e incluso le dedica unas tiernas palabras de amor en italiano

Ayaz empieza a pasar más tiempo con Asiye e incluso le dedica unas tiernas palabras de amor en italiano

La familia Çelik se tambalea: Filiz rompe con Hasan al descubrir quién es en realidad e Irmak se enfrenta a una deuda millonaria

La familia Çelik se tambalea: Filiz se aleja de Hasan al descubrir quién es en realidad e Irmak se enfrenta a una deuda millonaria

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre a Norma y Juan besándose y esta le cuenta toda la verdad

Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

Publicidad