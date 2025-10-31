Filiz encuentra a su yerno en la cama con otra mujer y decide guardar silencio para proteger a su hija Irmak

Filiz acude a casa de su hija Irmak para recoger unos análisis suyos y, al llegar, sorprende a su yerno Adnan en la cama con una joven. Irmak cree que su marido está en Ankara por motivos de trabajo.

Al volver a casa, Filiz se desahoga con su hermana: "Yo ya he superado su traición, pero esto no se lo paso", afirma, dolida. No quiere contarle nada a su hija, que está embarazada y su gestación es de alto riesgo.

La abuela de Deniz y Tilsim no deja de darle vueltas al asunto y decide aceptar la invitación de su exmarido para cenar. Adnan le agradece que haya acudido, pero Filiz no tarda en reprocharle su comportamiento: le confiesa que está furiosa por lo que le ha hecho a su hija y admite que no puede ni mirarle a la cara.

"Irmak es el único amor de mi vida", le dice el empresario, intentando justificarse. Pero Filiz no le cree. Ya la engañó una vez a ella y no está dispuesta a que su hija pase por lo mismo. Él insiste en que solo ha sido infiel una vez y que aquella aventura no significó nada. Ella le responde que, aunque para él solo haya sido un "rollo de una noche", su hija —que lo quiere de verdad— sufrirá si llega a descubrirlo.

En el fondo, al amigo de Reha solo le preocupa una cosa: saber si Filiz piensa contarle la verdad a Irmak. Pero ella está decidida a guardar el secreto hasta que dé a luz. "No le daré ningún disgusto", le promete, aun sabiendo que, al callar, está traicionando a su propia hija.