Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad

Para proteger la identidad de Atilla, sus hombres cometen un crimen imperdonable... el hombre que cuidó de Kuzey paga con su vida.

El hombre que cuidó de Kuzey, Ozan Bey, es agredido brutalmente por un grupo de desconocidos cuando se dirigía a un concierto en la urbanización donde vive Karsu con su familia. Sin mediar palabra, los atacantes comienzan a golpearle mientras lo acusan de coquetear con mujeres casadas.

En ese momento aparece Atilla, que al reconocerlo sale en su defensa y consigue ahuyentar a los agresores. Pero Ozan, herido y confundido, cree que el propio Atilla está detrás del ataque. Cuando le amenaza con contárselo todo a Karsu, uno de los hombres del vecino de Filiz lo dispara para evitar que hable.

Atilla busca venganza

Ozan muere y Atilla, consumido por la culpa, ordena enterrar el cuerpo y vengar su muerte: "Kuzey se ha quedado sin su padre por nuestra culpa", dice con rabia.

A la mañana siguiente, Atilla se cruza con Karsu y los niños y apenas puede sostener la mirada. El pequeño Deniz está triste porque Ozan no apareció, sin imaginar que su "padre" ha muerto. Ya en casa, Atilla se deja llevar por la desesperación y rompe el espejo de su baño, mientras sus hombres temen que pueda cometer una locura.

Los remordimientos de Atilla
Asiye recibe un paquete de Doruk tras su muerte y revive uno de los días más felices de su vida.

