Tilsim no encaja bien el divorcio de sus progenitores y se convierte en la confidente de su padre

Reha y Karsu se reúnen con sus tres hijos, Deniz, Tilsim y Selin, para comunicarles que se han divorciado y, como era de esperar, la hija mayor no reacciona bien. El empresario culpa a su exmujer de la separación delante de los pequeños. Tilsim se niega a aceptar que sus padres ya no estén juntos: estaba acostumbrada a la buena vida y no quiere renunciar al confort ahora que su familia se ha roto. "Odio vivir en esta casa e ir al colegio donde voy", afirma entre lágrimas.

La niña pierde los papeles y sus hermanos más pequeños, Deniz y Selin, se asustan. Para calmarla, su padre le comunica que se mudará a Estambul para estar cerca de ellos, una decisión que disgusta enormemente a Karsu.

Tilsim sigue muy alterada y Reha decide llevarla a cenar fuera para que se tranquilice. Durante la cena, vuelve a culpar a su exesposa de lo ocurrido entre ellos, y la niña le pregunta si realmente le fue infiel a su madre. Él lo niega rotundamente y tacha a Karsu de mentirosa: "Eso es una mentira malintencionada, lo dicen para ponerte en mi contra", le contesta.

Reha le pide a su hija que le ayude a mantener la integridad de la familia. Le ruega que sea su confidente y le cuenta todo lo que hace Karsu. Tilsim le explica que su madre lleva una vida tranquila y que solo sale de casa para visitar a su vecino Atilla.