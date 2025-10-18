La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, viven en un humilde barrio junto a su hermana pequeña, Libia, una joven de gran belleza que ha conquistado el corazón de Bernardo Elizondo, un rico terrateniente casado con Gabriela y padre de tres hijas: Norma, Jimena y Sarita.

Libia ignora que su pareja tiene esposa e hijas, y vive su romance con él apasionadamente hasta que sus hermanos descubren su affaire y deciden conocer al hombre que la ha conquistado.

Cuando se enteran de que se trata de alguien mucho mayor que ella, se quedan de piedra. "¡Qué vergüenza! Ni siquiera se trata de un tipo joven, sino de un hombre mayor que puede ser tu padre", afirma Óscar indignado.

Juan Reyes acusa a Bernardo de aprovecharse de su hermana, pero él lo niega y asegura estar realmente enamorado. "Mi vida y mi futuro pertenecen a Libia", confiesa a los hermanos.

Sin embargo, Juan no confía en sus palabras y se plantea poner tierra de por medio para alejar a su hermana, a la que adora y siempre ha protegido, de ese hombre. Pero Óscar y Franco no comparten su idea. Sus vidas están en el pueblo, donde tienen su panadería, un negocio que no les va nada mal. Marcharse implicaría empezar de cero, y ellos no están dispuestos, pese a que la reputación de Libia está en boca de todos por haberse enamorado de un hombre casado.