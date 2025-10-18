Pasión de Gavilanes

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Libia Elizondo se enamora de un hombre casado sin saberlo y provoca el enfado de sus hermanos, Juan, Óscar y Franco.

Nova
Los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, viven en un humilde barrio junto a su hermana pequeña, Libia, una joven de gran belleza que ha conquistado el corazón de Bernardo Elizondo, un rico terrateniente casado con Gabriela y padre de tres hijas: Norma, Jimena y Sarita.

Libia ignora que su pareja tiene esposa e hijas, y vive su romance con él apasionadamente hasta que sus hermanos descubren su affaire y deciden conocer al hombre que la ha conquistado.

Cuando se enteran de que se trata de alguien mucho mayor que ella, se quedan de piedra. "¡Qué vergüenza! Ni siquiera se trata de un tipo joven, sino de un hombre mayor que puede ser tu padre", afirma Óscar indignado.

Juan Reyes acusa a Bernardo de aprovecharse de su hermana, pero él lo niega y asegura estar realmente enamorado. "Mi vida y mi futuro pertenecen a Libia", confiesa a los hermanos.

Sin embargo, Juan no confía en sus palabras y se plantea poner tierra de por medio para alejar a su hermana, a la que adora y siempre ha protegido, de ese hombre. Pero Óscar y Franco no comparten su idea. Sus vidas están en el pueblo, donde tienen su panadería, un negocio que no les va nada mal. Marcharse implicaría empezar de cero, y ellos no están dispuestos, pese a que la reputación de Libia está en boca de todos por haberse enamorado de un hombre casado.

Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

La relación secreta de Libia y Bernardo Elizondo sale a la luz y desata la ira de sus hermanos

Lydia causa furor en el Ataman, pero ella solo tiene ojos para Ömer

Los hombres de Atilla acaban con la vida del hombre que cuidó a Kuzey para evitar que revele su identidad
Suzan recibe una llamada que lo cambia todo: la muerte de Ahmet no fue un accidente
Tilsim no encaja bien el divorcio de sus progenitores y se convierte en la confidente de su padre para saber todo lo que hace su madre
El divorcio de sus progenitores marca a Tilsim y acaba siendo la confidente de su padre.

Las hermanas Elizondo: así han cambiado las protagonistas de Pasión de Gavilanes 20 años después
Basta con decir "¿Quién es ese hombre?" para que todos recuerden Pasión de Gavilanes. Pero no solo ellos marcaron historia: Norma, Sarita y Jimena Elizondo fueron el alma de la serie. Tres mujeres muy distintas, unidas por el amor, la fuerza y la familia. Veinte años después, sus actrices siguen siendo inolvidables para los fans.

El emotivo regalo que Doruk dejó a Asiye antes de morir

Karsu se divorica de Reha sin pensión y se enfrenta al regreso inesperado de Irma

Karsu sufre en sus propias carnes otro ataque de ira de Reha justo antes del juicio por la custodia de sus hijos

