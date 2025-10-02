Amor sin límite

Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Atilla, el recién llegado a la urbanización y vecino de Filiz, se ha convertido en un inseparable amigo de Kuzey. Todos lo ven como un hombre ejemplar: amable, servicial y siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, nadie imagina que en realidad es hijo de un poderoso mafioso.

Una noche, Karsu se cruza con él y descubre que tiene una herida en la mano. Atilla asegura que le mordió un perro, aunque la verdad es que se lesionó golpeando a un hombre. Ella lo acompaña al hospital donde le ponen la vacuna de la rabia para prevenir y después comparten una cena en la que Karsu se sincera: habla de su inminente divorcio, de la complicada relación con su madre y de los errores de un matrimonio que nunca debió ocurrir. Atilla la escucha con atención y no duda en decirle: "Cambiaste una cárcel por otra".

La relación de amistad entre Karsu y Atilla se estrecha

La complicidad entre Atilla y Kuzey crece cada día. El pequeño le regala un dibujo y él, a cambio, un cómic. Pero la cercanía entre ambos desata la ira de Reha, que al sorprenderlos juntos acusa a Karsu de ser una mala madre y de tener un romance con el vecino. Su propia hermana tiene que frenarlo para evitar un nuevo escándalo.

Reha vuelve a perder los nervios

Lo que nadie espera es el giro que se avecina. De vuelta en casa, Atilla recibe a uno de sus hombres, que le entrega unos libros que van a ser para Kuzey y le pide que le den un escarmiento a Reha por cómo se comporta con su familia. Poco después, se produce un forcejeo entre los hombres de Atilla y el padre de Tilsim en plena calle y el marido de Karsu termina con la nariz rota.

El escarmiento de Atilla a Reha
