Karsu confía en su amigo Atilla sin saber que oculta un secreto y que Reha va a recibir un escarmiento

Atilla, el recién llegado a la urbanización y vecino de Filiz, se ha convertido en un inseparable amigo de Kuzey. Todos lo ven como un hombre ejemplar: amable, servicial y siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, nadie imagina que en realidad es hijo de un poderoso mafioso.

Una noche, Karsu se cruza con él y descubre que tiene una herida en la mano. Atilla asegura que le mordió un perro, aunque la verdad es que se lesionó golpeando a un hombre. Ella lo acompaña al hospital donde le ponen la vacuna de la rabia para prevenir y después comparten una cena en la que Karsu se sincera: habla de su inminente divorcio, de la complicada relación con su madre y de los errores de un matrimonio que nunca debió ocurrir. Atilla la escucha con atención y no duda en decirle: "Cambiaste una cárcel por otra".

La complicidad entre Atilla y Kuzey crece cada día. El pequeño le regala un dibujo y él, a cambio, un cómic. Pero la cercanía entre ambos desata la ira de Reha, que al sorprenderlos juntos acusa a Karsu de ser una mala madre y de tener un romance con el vecino. Su propia hermana tiene que frenarlo para evitar un nuevo escándalo.

Lo que nadie espera es el giro que se avecina. De vuelta en casa, Atilla recibe a uno de sus hombres, que le entrega unos libros que van a ser para Kuzey y le pide que le den un escarmiento a Reha por cómo se comporta con su familia. Poco después, se produce un forcejeo entre los hombres de Atilla y el padre de Tilsim en plena calle y el marido de Karsu termina con la nariz rota.