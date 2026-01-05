El amor invencible

De lunes a viernes a las 20:00 horas

El próximo lunes se estrena en Nova El amor invencible, una historia marcada por la justicia y la pasión

Nova estrena el próximo lunes, a las 20:00 horas, El amor invencible, una intensa historia de amor, venganza y segundas oportunidades protagonizada por una mujer dispuesta a hacer justicia por todo lo que perdió.

Publicado:

Nova incorpora a su programación El amor invencible, una nueva serie latina que promete emocionar a los espectadores con una trama marcada por el amor, el dolor y la lucha contra un poderoso enemigo. La ficción se estrena el próximo lunes a las 20:00 horas, convirtiéndose en una de las grandes apuestas del canal.

La historia comienza quince años después de una tragedia que lo cambió todo. Marena Ramos ha dejado atrás su pasado y ha construido una nueva identidad bajo el nombre de Leona Bravo. Movida por el deseo de justicia, regresa con un único objetivo: hacer que los responsables de su desgracia paguen por lo ocurrido.

Leona Bravo y Adrián Fernández en El amor invencible
Leona Bravo y Adrián Fernández en El amor invencible | Nova

Paralelamente, Adrián, el gran amor de su vida, también ha cambiado de identidad y ahora vive como David Alejo, un terapeuta del Centro de Rehabilitación Infantil. Ambos volverán a encontrarse sin imaginar que sus destinos siguen unidos por secretos, heridas abiertas y decisiones que marcarán el futuro de todos.

Entre mentiras, dilemas morales y sentimientos que resurgen con fuerza, El amor invencible plantea una historia en la que la protagonista deberá elegir entre seguir adelante con su plan de justicia o escuchar a su corazón.

Se trata de una serie cargada de emoción, giros inesperaddos y pasiones al límite que llega a Nova para atrapar a los amantes del melodrama.

