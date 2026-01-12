El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Papel interpretado por Juan Soler

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Marcado por la rivalidad, el exilio y un amor del pasado, Apolo Torrenegro irrumpe de nuevo en la vida de los Torrenegro para cambiar el equilibrio de la familia.

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Publicidad

Nova
Publicado:

Apolo Torrenegro es el hermano mayor de Ramsés Torrenegro, y entre ambos existe una rivalidad tan profunda como irreconciliable, comparable a la de Caín y Abel. Desde jóvenes, sus diferencias marcaron el rumbo de sus vidas, especialmente cuando ambos se enamoraron de la misma mujer: Josefa Aizpuru. Fue Ramsés quien terminó casándose con ella, un hecho que selló la ruptura definitiva entre los hermanos.

Durante años, Apolo se mantuvo alejado de los negocios familiares y de la vida de los Torrenegro, viviendo en Europa y tratando de dejar atrás un pasado marcado por el enfrentamiento y la traición. Sin embargo, el tiempo no logró borrar ni los sentimientos ni las cuentas pendientes.

Apolo y Ramsés Torrenegro
Apolo y Ramsés Torrenegro | Televisa

Su regreso a México supone un punto de inflexión. Apolo vuelve con la intención de recuperar el vínculo con Josefa y de intentar restablecer la paz en una familia fracturada por el poder y los secretos. Pero su presencia no pasa desapercibida y amenaza con desestabilizar todo lo que Ramsés ha construido.

Además, Apolo decide aliarse con Leona Bravo y David Alejo, un movimiento que podría cambiar el curso de los acontecimientos y convertirlo en una pieza clave dentro del conflicto que atraviesa a los Torrenegro. En El amor invencible, Apolo representa la posibilidad de redención… o el detonante de una nueva guerra familiar.

Nova» Series» El amor invencible» Personajes

Publicidad

Series

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro que protege el orden familiar a cualquier precio
Papel intepretado por Leticia Calderón

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro y protege el orden familiar a cualquier precio

Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar
Momento destacado

Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar
Momento destacado

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena y Fernando se enfrentan y Óscar le pide a su mujer que se mude a la hacienda Trueba con él. La joven se ve obligada a elegir entre su amor por su marido y la lealtad a su familia.

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto sufren un accidente mientras iban al aeropuerto
Momento destacado

El padre de Alberto muere y él sufre un accidente de coche con Ana

Alberto sufre una llamada terrible y pierde el control del volante

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

Ceylin consigue que Çınar le cuente más detalles sobre el día en el que Inci fue asesinada: "Si la hubiera llevado a casa, ahora seguiría viva"

Cinar confiesa por qué se siente culpable de la muerte de Inci

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose

Publicidad