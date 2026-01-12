Papel interpretado por Juan Soler
Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas
Marcado por la rivalidad, el exilio y un amor del pasado, Apolo Torrenegro irrumpe de nuevo en la vida de los Torrenegro para cambiar el equilibrio de la familia.
Apolo Torrenegro es el hermano mayor de Ramsés Torrenegro, y entre ambos existe una rivalidad tan profunda como irreconciliable, comparable a la de Caín y Abel. Desde jóvenes, sus diferencias marcaron el rumbo de sus vidas, especialmente cuando ambos se enamoraron de la misma mujer: Josefa Aizpuru. Fue Ramsés quien terminó casándose con ella, un hecho que selló la ruptura definitiva entre los hermanos.
Durante años, Apolo se mantuvo alejado de los negocios familiares y de la vida de los Torrenegro, viviendo en Europa y tratando de dejar atrás un pasado marcado por el enfrentamiento y la traición. Sin embargo, el tiempo no logró borrar ni los sentimientos ni las cuentas pendientes.
Su regreso a México supone un punto de inflexión. Apolo vuelve con la intención de recuperar el vínculo con Josefa y de intentar restablecer la paz en una familia fracturada por el poder y los secretos. Pero su presencia no pasa desapercibida y amenaza con desestabilizar todo lo que Ramsés ha construido.
Además, Apolo decide aliarse con Leona Bravo y David Alejo, un movimiento que podría cambiar el curso de los acontecimientos y convertirlo en una pieza clave dentro del conflicto que atraviesa a los Torrenegro. En El amor invencible, Apolo representa la posibilidad de redención… o el detonante de una nueva guerra familiar.
