El amor invencible

Papel intepretado por Guillermo García Cantú

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

Ramsés Torrenegro es el padre de Gael y muchos lo temen porque está acostumbrado a imponer su voluntad sin medir las consecuencias.

Ramsés Torrenegro está casado con Josefa Aizpuru y tiene un hijo, Gael. Es un hombre cínico, inteligente y calculador. Su presencia genera miedo, incluso entre quienes forman parte de su propio entorno, conscientes de que es capaz de llegar demasiado lejos para proteger sus intereses.

Ramsés Torrenegro, Leona Bravo y Gael Torrenegro
Ramsés Torrenegro, Leona Bravo y Gael Torrenegro | Televisa

Años atrás, su ambición y crueldad dejaron una huella imborrable en la vida de Marena Ramos, marcando el inicio de una tragedia que sigue condicionando el presente. Ramsés creyó haber eliminado cualquier rastro del pasado de Marena, sin imaginar que sus decisiones acabarían regresando para enfrentarlo a sus propios errores.

En El amor invencible, Ramsés representa el poder ejercido sin límites y el lado más oscuro de la ambición. Un personaje que mueve los hilos en la sombra y cuyo legado de dolor será clave en el desarrollo de la historia.

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos
Papeles interpretados por Emiliano González y Isabella Tena

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos

Un secreto del pasado los une sin que ellos lo sepan. Ana Julia y Benjamín crecen en mundos opuestos, pero su origen común marcará un antes y un después en sus vidas.

