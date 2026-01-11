El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

Ramsés Torrenegro está casado con Josefa Aizpuru y tiene un hijo, Gael. Es un hombre cínico, inteligente y calculador. Su presencia genera miedo, incluso entre quienes forman parte de su propio entorno, conscientes de que es capaz de llegar demasiado lejos para proteger sus intereses.

Años atrás, su ambición y crueldad dejaron una huella imborrable en la vida de Marena Ramos, marcando el inicio de una tragedia que sigue condicionando el presente. Ramsés creyó haber eliminado cualquier rastro del pasado de Marena, sin imaginar que sus decisiones acabarían regresando para enfrentarlo a sus propios errores.

En El amor invencible, Ramsés representa el poder ejercido sin límites y el lado más oscuro de la ambición. Un personaje que mueve los hilos en la sombra y cuyo legado de dolor será clave en el desarrollo de la historia.