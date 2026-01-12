El amor invencible

Josefa Aizpuru es la matriarca de los Torrenegro y protege el orden familiar a cualquier precio

Elegante, firme y acostumbrada a controlar cada detalle, Josefa Aizpuru de Torrenegro es el pilar que sostiene a la familia Torrenegro. Su aparente serenidad esconde un mundo de silencios y decisiones que marcarán el rumbo de la historia.

Josefa Aizpuru de Torrenegro es la matriarca indiscutible de los Torrenegro. Esposa de Ramsés, madre de Camila, Gael y Matías, y abuela de Ana Julia, Kika, Oliver y Danilo, ha dedicado su vida a mantener el orden y la estabilidad familiar, convencida de que el control es la única forma de evitar el caos.

Acostumbrada a moverse en las sombras del poder, Josefa es una mujer inteligente y calculadora, capaz de anteponer la imagen y la unidad de su familia a cualquier otra cosa. Su papel ha sido siempre el de sostener el equilibrio, incluso cuando ese equilibrio se construye sobre secretos difíciles de sostener.

Sin embargo, su vida está a punto de dar un giro inesperado. La llegada de Leona Bravo y David Alejo amenaza con remover los cimientos de todo aquello que Josefa ha protegido durante años, enfrentándola a un pasado que creía enterrado y a las consecuencias de decisiones que nunca imaginó tener que afrontar.

Series

