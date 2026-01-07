El amor invencible

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de buscar justicia y recuperar a sus hijos

La historia de Leona Bravo es la de una madre dispuesta a todo por recuperar lo que le fue arrebatado.

La historia de Leona Bravo es la de una mujer marcada por el dolor y la pérdida, especialmente la de sus hijos, una herida que define cada uno de sus pasos en El amor invencible. Decidida y valiente, está dispuesta a todo con tal de recuperar lo que le fue arrebatado.

Años atrás, cuando aún era Marena Ramos, su vida dio un giro irreversible tras una tragedia que la obligó a creer que había perdido a sus seres queridos y también a sus mellizos recién nacidos, fruto de su relación con Gael Torrenegro. Desde entonces, la búsqueda de justicia y verdad se ha convertido en el motor que guía su existencia.

Convertida ahora en Leona Bravo, conserva el alma de Marena y una determinación inquebrantable. Su lucha por recuperar a sus hijos marcará su destino y el de quienes se crucen en su camino.

