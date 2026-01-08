El amor invencible

Papel interpretado por Danilo Carrera

Adrián Hernández, un hombre de corazón noble, guiado por el amor y la lealtad

Adrián Hernández es un hombre dispuesto a enfrentarse a cualquier reto. Enamorado de Leona Bravo desde el pasado, se convierte en un apoyo clave para ella en su lucha por recuperar a sus hijos.

Adrián Hernández es un hombre atractivo y decidido, con un pasado que sigue pesando en su presente. Años atrás, cuando aún era David Alejo, se enamoró profundamente de Marena Ramos, aunque nunca fue correspondido, ya que el corazón de ella pertenecía a Gael Torrenegro.

Leona Bravo y Adrián Hernández
Leona Bravo y Adrián Hernández | Televisa

Durante mucho tiempo, Adrián creyó que Marena había muerto. Sin embargo, su mundo da un giro inesperado cuando descubre que sobrevivió y que ahora es Leona Bravo. Este reencuentro reabre viejas heridas, pero también despierta una nueva oportunidad para estar a su lado.

A partir de ese momento, Adrián deberá enfrentarse a grandes desafíos. Su lucha no solo pasa por intentar conquistar el corazón de Leona, sino también por apoyarla en su búsqueda de justicia y en el objetivo más importante de su vida: recuperar a sus hijos. Un camino marcado por la lealtad, el sacrificio y un amor que nunca se apagó.

