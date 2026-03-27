Leona rompe con Gael tras el ataque a sus hijos: "No podemos seguir juntos"

Leona está completamente destrozada. Aunque Ana Julia ya ha sido liberada, Benjamín sigue ingresado en el hospital tras el brutal ataque que sufrió al explotar en sus manos el balón que le envió Columba, lo que le ha provocado la pérdida de visión en uno de sus ojos.

Gael ha contactado con los mejores oftalmólogos del país, pero para Bravo nada de eso alivia el dolor: ha estado a punto de perder a sus dos hijos y no puede olvidarlo.

A todo esto se suma el peso del pasado. Leona no logra borrar de su mente la imagen de aquellas chicas que vio encerradas en un barco años atrás junto a Gael y David. Aunque ya perdonó a su marido por haber ocultado los crímenes de su padre, ahora siente que ese silencio ha marcado sus vidas para siempre.

"Si hubieras sido valiente, habrías evitado tanto sufrimiento", le reprocha. Para ella, todo está conectado: la muerte de sus padres, el secuestro de Ana Julia y el ataque a Benjamín.

Gael, arrepentido, reconoce que Ramsés ha estado detrás de todas las desgracias, directa o indirectamente. Pero Leona ya ha tomado una decisión firme:

"Tú y yo no podemos seguir juntos", le dice entre lágrimas.

Él, resignado, acepta su postura: "Asumo la culpa de nuestra separación. Te amo con todo mi corazón".

Leona confiesa que soñaba con volver a casarse con él y reconstruir su familia, pero no puede dejar atrás sus convicciones. Su decisión es definitiva y pronto se lo comunicará a sus hijos.