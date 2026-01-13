Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Tras incendiar Ramsés el hospital con la intención de acabar con la vida de Marena y Adrián, la joven logra salvarse gracias a la ayuda de la doctora Consuelo. Adrián, por su parte, consigue sacar con vida de allí al hijo de Marena y a su hermana Jacinta.

Consuelo se niega a abandonar a la joven. Sabe que Ramsés Torrenegro asesinó a toda su familia y, junto a su marido Cristóbal, decide poner tierra de por medio. Para protegerlos, toman una decisión extrema: ocultar a Adrián que Marena sigue con vida. "Tienes razón, Cristóbal. Vamos a darle a Mar una nueva vida", le asegura.

Consuelo telefonea a Adrián y le comunica que Marena ha fallecido entre las llamas. El joven queda devastado y decide huir para evitar que Ramsés y sus hombres den con él o con su familia.

Cuando Marena recobra la conciencia, pregunta por sus bebés. Consuelo le explica que sus hijos no sobrevivieron y que Adrián también ha muerto. La joven, destrozada, llora desconsoladamente.

Quince años después, Marena cambia de identidad y adopta el nombre de Leona Bravo. Convencida de haberlo perdido todo, jura vengarse de los Torrenegro, quienes le arrebataron a sus padres, a su hermana y a sus hijos mellizos.

Lo que ignora es que sus hijos siguen vivos. Ana Julia, una joven sensible y soñadora, ha crecido rodeada de cariño como hija adoptiva de Camila Torrenegro y Calixto Peralta. Benjamín, en cambio, fue criado por Jacinta. Adrián, que ahora se hace llamar David Alejo, se ha convertido en su tío. Y a pesar de haber pasado 15 años, David no ha podido olvidar a Marena, la mujer a la que amó con todo su corazón.