Leona no puede más: Calixto se ha llevado a Ana Julia y Benjamín sufre un brutal atentado

Leona no está pasando por su mejor momento. Calixto ha secuestrado a Ana Julia el mismo día de su cumpleaños con la intención de venderla.

Por si fuera poco, Benjamín se encuentra gravemente herido después de que explotara en sus manos un balón de rugby que él creía que le había regalado Gael. Sin embargo, todo forma parte de un plan de Columba, que se lo envió para acabar con su vida. La amante de Ramsés quería vengarse de Leona y ha atacado directamente a su primogénito. Al descubrir la verdad, Ramsés estalla de ira y pierde los nervios con Columba.

Mientras tanto, Ana Julia descubre que Calixto la ha vendido al padre de Romeo, su exnovio, un joven sin escrúpulos que disfruta haciendo daño a los demás. "¿No te sientes feliz? Vamos a ser novios de nuevo", le dice con ironía.

Orlando, el padre de Romeo, la lleva a su casa con la intención de enviarla a Estonia junto a otras chicas. Allí la encierran en una habitación con otra joven retenida. Ana Julia la reconoce: su desaparición salió en las noticias. "Tu familia no ha parado de buscarte", le revela.

Por otra parte, Calixto se pone en contacto con Camila y le pide que entregue a Leona a cambio de Ana Julia. La hermana de Gael informa a Bravo de la conversación y ella decide entregarse para salvar a su hija. Leona siente que solo ha traído desgracias a la vida de sus hijos.

Ramsés también interviene y llama a Leona para proponerle intercambiarse por Ana Julia y salvar a su nieta. Sin embargo, ella le reprocha que todo lo ocurrido es consecuencia de la sed de venganza de Calixto contra los Torrenegro.