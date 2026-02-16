Leona finge estar enamorada de Gael para culminar su venganza contra los Torrenegro

Leona está decidida a seducir a Gael para que acabe rendido a sus pies. Es parte de su plan para destruir a los Torrenegro. Por eso, cuando se lo encuentra en la empresa familiar, le confiesa que está enamorada de él.

El hijo de Ramsés se queda desconcertado, ya que la última vez que le habló de sus sentimientos, ella lo rechazó y le exigió que su relación fuera estrictamente profesional.

Gael está pletórico de felicidad. Este inesperado cambio lo llena de ilusión y no duda en revelarle que sus sentimientos hacia ella son sinceros. "Dame la oportunidad de conquistar tu corazón", le dice. Leona le confiesa que le ha resultado muy difícil reconocer lo que siente y que, cuando él esté oficialmente divorciado, está dispuesta a iniciar una relación. Casualmente, mientras hablan, una empleada le entrega a Gael los documentos que confirman que él y Columba ya no son marido y mujer.

Más tarde, al llegar a la mansión de los Torrenegro, Gael se encuentra con David, y el empresario le comunica al terapeuta que ella le ha confesado su amor. "Tu historia con Leona es parte del pasado", le espeta. A David le sorprende que Leona pueda sentir algo por el hijo del hombre que le destrozó la vida, y le responde a Gael que ha pasado muy poco tiempo para olvidarlo. "Que el futuro de Leona lo decida ella", sentencia el hijo de Ramsés.

Leona y Gael no lo tendrán fácil para empezar una nueva vida juntos. Columba intenta convencer a David para que la ayude a impedir que la nueva pareja sea feliz. ¿Se unirá el hermano de Jacinta a ella para recuperar a Leona?