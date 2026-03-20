Leona, atrapada entre dos amores: Gael intenta reconquistarla y David sigue en su corazon hasta que Camila le pide que se case con ella

Leona está hecha un mar de dudas. Sigue sintiendo algo muy especial por Davidy no tiene claro si lo que siente por Gael es amor. Bravo se desahoga con Consuelo: "No estoy segura de si lo que siento por Gael es amor, pero me ilusiona que esté luchando por reconquistarme", le confiesa a quien la cuidó tras sobrevivir al incendio provocado por Ramsés en el hospital donde dio a luz a Ana Julia y Benjamín.

Consuelo la entiende y no la juzga. Leona analiza lo que cada uno ha hecho por ella y reconoce que fue injusta con Gael, víctima de su propio padre. También admite que David arriesgó su vida por ella, aunque la decepcionó al ocultarle que Benjamín era su hijo biológico.

Consuelo le aconseja que se tome su tiempo. Sabe que no es fácil decidir entre los dos hombres más importantes de su vida. Leona reconoce que no puede evitar sentir celos al ver a David con Camila, aunque no quiere interponerse en su relación, especialmente estando ella casada con el hijo de Ramsés.

Mientras intenta aclararse, Gael no deja de tener detalles para reconquistarla. Esta vez, le regala un ramo de flores con una emotiva nota: "Me di cuenta de que el mundo podía ser un lugar mejor cuando te conocí. Quiero ser el padre y la pareja que nunca fui". Ella se queda sin palabras y él termina besándola.

Esa noche, Gael sueña con Leona en la playa donde empezó su historia cuando eran adolescentes. “Yo te pertenezco en cuerpo y alma”, le susurra mientras ella duerme.

Al día siguiente, Leona y Gael acuden a un evento organizado por David, con la ayuda de Camila, para recaudar fondos destinados a niños con discapacidad. Durante el acto, Camila toma la palabra y agradece públicamente a David haberle ayudado a volver a caminar. Pero da un paso más y, por sorpresa, le pide matrimonio. Él se queda en shock… y, al buscar la mirada de Leona, su reacción lo dice todo. Gael también lo nota.

¿Qué pasará ahora? ¿Aceptará David casarse con una Torrenegro?